Онищенко сравнил прогноз роста смертности от рака с информационной атакой

Проблема с нехваткой лекарств в России существует, но она решаемая, и поднимать ее надо, но в более спокойном, деловом ключе.

Такое мнение высказал депутат Государственной думы, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя громкие заявления директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессора Алексея Масчана. Тот заявил, что в стране пропали лекарства для лечения онкологических заболеваний, которые необходимы больным ежедневно. Это обстоятельство, считает врач, способно увеличить рост смертности от рака в РФ на 20-30 процентов.

Онищенко отметил, что Масчан привел "некорректные и эмоциональные" данные, поскольку проблема с лекарствами в России вполне решаема. Однако сам способ доведения информации о ситуации со стороны врача депутат сравнил с информационной атакой.

"Даже если бы все это было правдой, нельзя доводить эту информацию до тех людей, которые могут стать жертвами этой информационной атаки", - приводит его слова Nation News.