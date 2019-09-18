Москвичей в выходные ждут заморозки и снег

По прогнозу метеорологов, в ближайшие выходные в столице похолодает до минусовой температуры. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как рассказали специалисты, в ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник температура воздуха в столичном регионе сможет упасть до -2 и временами может идти снег с дождем. Дневная температура останется вполне в рамках нормы для середины месяца +7…+10 градусов.

Пока самой холодной ночью с начала сентября стала минувшая, когда воздух остыл до +6,4 градуса. Такую температуру зафиксировала опорная станция ВДНХ. А самая теплая погода была зафиксирована в МГУ - 7,5 градуса.

При этом в Подмосковье самая холодная температура была в Истре, где воздух остыл до +4,7.