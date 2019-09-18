Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

Ночью 18 августа в Москве была зафиксирована самая низкая температура с начала этой осени - столбик термометра опустился до 6,4 градуса выше нуля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, которого цитирует РИА Новости.

Согласно прогнозу погоды на сайте Гидромецентра России, в четверг ночью воздух в Москве прогреется до 4-6 градусов, днем - до 9-11. В пятницу и выходные в столице ожидаются заморозки - ночью температура может опуститься до -2; днем в районе 7-12 градусов, ветер - северный и северо-западный, порывами до 12 метров в секунду.