Застреливший коллегу полицейский попытался сбежать после убийства

Устроивший перестрелку у метро "Рязанский проспект" и убивший оперативника полицейский пытался скрыться до того, как был задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейского удалось задержать во дворах после того, как он попытался сбежать. Источник также сообщил о том, что сотрудники ОСБ проводили контрольную закупку, в ходе которой полицейского собирались поймать с поличным при получении взятки. Однако подозреваемый сразу же начал стрелять по оперативникам из табельного оружия.