Жители Серпухова остались без воды из-за крупной аварии

В подмосковном Серпухове прорвало трубу магистрального водопровода. Без воды остался весь центр города, микрорайон Ивановские дворики, жители еще нескольких улиц.

Как сообщают в соцсетях местные жители, из-за отсутствия воды в районе аварии закрыты школы и детские.

По данным обслуживающего город МУП "Водоканал-Сервис", прорвана труба диаметром 700 миллиметров. В администрации городского округа Серпухов говорят, что причиной аварии стали земляные работы и обещают устранить все последствия и подать воду во второй половине дня.