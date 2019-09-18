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18.09.2019 06:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Колыме побит рекорд по золотодобыче

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Золотопромышленники Магаданской области добыли с начала года 30198,6 килограмма золота и 450,3 тонны серебра, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года недропользователи получили золота на 5669,9 килограмма больше, побив таким образом прошлогодний рекорд.

Будут ли внесены изменения в правила добычи золота

Работы ведутся как на рудных, так и на россыпных месторождениях. Лидер по добыче рудного золота - Тенькинский городской округ, где извлечено 12866,5 килограмма драгоценного металла. По добыче россыпного золота на первом месте Сусуманский городской округ с показателем 4577,8 килограмма.

В текущем году на Колыме планируется получить не менее 40 тонн золота, а в перспективе - до 50 тонн. Для сравнения: в 2018 году здесь добыли 37 тонн драгметалла.

- Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки, - подчеркнул губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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