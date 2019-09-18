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18.09.2019 09:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На поиски пропавшего в Якутии вертолета вылетел Ми-8

Текст: Владимир Таюрский

Ми-8 компании "Полярные авиалинии" вылетел в Оймяконский район с группой спасателей на борту на поиски пропавшего 15 сентября вертолета Eurocopter.

Поиски пропавшего в Якутии вертолета пока не дали результата

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что командир воздушного судна Тимур Бесаев является одним из самых опытных пилотов авиапредприятия. Он имеет более 23 тысяч часов налета, множество раз участвовал в проведении аварийно-спасательных работ в качестве пилота.

Напомним, принадлежащий золотодобывающему предприятию вертолет Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, перестал выходить на связь 15 сентября. На борту находились пилот и два пассажира. Пропавших искали с помощью вертолетов Eurocopter и Robinson, но эти поиски нельзя было назвать системными: мешала неустойчивая погода. Сейчас погодные условия улучшились.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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