На поиски пропавшего в Якутии вертолета вылетел Ми-8

Ми-8 компании "Полярные авиалинии" вылетел в Оймяконский район с группой спасателей на борту на поиски пропавшего 15 сентября вертолета Eurocopter.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что командир воздушного судна Тимур Бесаев является одним из самых опытных пилотов авиапредприятия. Он имеет более 23 тысяч часов налета, множество раз участвовал в проведении аварийно-спасательных работ в качестве пилота.

Напомним, принадлежащий золотодобывающему предприятию вертолет Eurocopter, выполнявший полеты на территории Оймяконского и Томпонского районов, перестал выходить на связь 15 сентября. На борту находились пилот и два пассажира. Пропавших искали с помощью вертолетов Eurocopter и Robinson, но эти поиски нельзя было назвать системными: мешала неустойчивая погода. Сейчас погодные условия улучшились.