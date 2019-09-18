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18.09.2019 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Курильских островов почувствовали подземные толчки

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Курилах в 38 километрах от города Курильска, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

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Подземные толчки, которые случились на глубине 100 километров, почувствовали жители нескольких населенных пунктов: Курильска и сел Рейдово, Горное и Малокурильское. Ощущаемость сейсмособытия составила до трех баллов.

По предварительным данным, землетрясение не принесло разрушений. Но группы администраций муниципальных образований и пожарных осматривают здания и сооружения, чтобы выявить возможные повреждения.

Звонков на телефоны экстренных служб не было. Обстановка на контроле дежурной смены ЦУКС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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