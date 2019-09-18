Жители Курильских островов почувствовали подземные толчки

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Курилах в 38 километрах от города Курильска, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Подземные толчки, которые случились на глубине 100 километров, почувствовали жители нескольких населенных пунктов: Курильска и сел Рейдово, Горное и Малокурильское. Ощущаемость сейсмособытия составила до трех баллов.

По предварительным данным, землетрясение не принесло разрушений. Но группы администраций муниципальных образований и пожарных осматривают здания и сооружения, чтобы выявить возможные повреждения.

Звонков на телефоны экстренных служб не было. Обстановка на контроле дежурной смены ЦУКС.