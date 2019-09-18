В Оренбуржье возбудили дело о пытках задержанного полицейскими

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими возбуждено в Оренбуржье. Основанием для этого послужили итоги доследственной проверки по информации о пытках задержанного электрошокером.

Об этом в среду сообщило ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по региону Анжелику Линькову.

Ранее информация об инциденте, произошедшем 10 августа в Саракташском районе области была опубликована на сайте Комитета против пыток. В этот день 82-летний житель станции Черный Отрог заподозрил своего 21-летнего сына и его сводного брата в краже 5000 рублей и вызвал полицию. По словам задержанного, сотрудники правоохранительных органов привезли обоих мужчин в сельсовет и пытались выбить признание в совершении преступления с помощью электрошокера. Испугавшись дальнейшего давления, сын пенсионера согласился взять вину на себя и оформить "явку с повинной". Только после этого обоих мужчин отпустили домой.

Юристы Комитета против пыток организовали фиксацию электрометок, нанесенных пострадавшему, в бюро судебно-медицинской экспертизы, а также обратились в его интересах с сообщением о преступлении в Следственный комитет.