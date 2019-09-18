На Алтае двух подростков задержали по подозрению в жестоком убийстве

В жестоком убийстве двух человек подозревают подростков 15 и 16 лет, учеников одного из алтайских профессиональных лицеев. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, преступление было совершено в селе Солонешное.

Жертвами убийц стали местные жители 37 и 52 лет - их тела со следами насильственной смерти были обнаружены в частном доме. На кадрах с места преступления, опубликованных следователями, видно, что стены дома покрывает множество пятен крови. Благодаря современной криминалистической технике удалось обнаружить и множество следов, указывающих на причастность к убийству подростков.

По версии следствия, двое подростков пришли в дом вечером 16 сентября - они якобы хотели "разобраться" с жильцами, которые, вероятно, украли некие запчасти. Разборка закончилась дракой, потерпевших буквально забили насмерть.

В ближайшее время подросткам изберут меру пресечения.