На Кубани рецидивист украл лошадь, чтобы добраться до дома

В Белореченском районе Краснодарского края местный житель похитил у пенсионера коня стоимостью 80 тысяч рублей, чтобы "прокатиться верхом до дома". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации правоохранителей, в полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже лошади. Как выяснилось, жеребца арабской породы он привязал в поле недалеко от конюшни, а спустя некоторое время животное исчезло. В ходе оперативно-розыскных действий личность конокрада удалось установить. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель.

В полицейском участке задержанный пояснил, что, заметив в поле коня, решил на нем прокатиться. А так как он "находился в состоянии алкогольного опьянения, то добраться верхом до дома не сумел, поэтому оставил лошадь на обочине дороги".

"Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и "надлежащем поведении".