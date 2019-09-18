В Севастополе кража часов на 860 тысяч рублей попала на видео

Из севастопольского магазина "Библиотека часов" неизвестный похитил часы на общую сумму 860 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража со взломом), - рассказали в полиции.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Видеозапись кражи была опубликована сегодня в соцсетях. Когда взломщик проник в помещение, сработала сигнализация. Он разбил стеклянную дверцу витрины, сложил часы в сумку и убежал. Вор управился за 30 секунд.

При этом лицо злоумышленника в камеру не попало.

В соцсети сообщается, что было украдено 25 часов общей стоимостью два миллиона рублей. Однако в полиции сообщили, что владелец магазина в своем заявлении оценил ущерб в 860 тысяч.