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18.09.2019 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе кража часов на 860 тысяч рублей попала на видео

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Из севастопольского магазина "Библиотека часов" неизвестный похитил часы на общую сумму 860 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Фото: https://www.youtube.com
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- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража со взломом), - рассказали в полиции.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Видеозапись кражи была опубликована сегодня в соцсетях. Когда взломщик проник в помещение, сработала сигнализация. Он разбил стеклянную дверцу витрины, сложил часы в сумку и убежал. Вор управился за 30 секунд.

При этом лицо злоумышленника в камеру не попало.

В соцсети сообщается, что было украдено 25 часов общей стоимостью два миллиона рублей. Однако в полиции сообщили, что владелец магазина в своем заявлении оценил ущерб в 860 тысяч.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь РГ-Видео
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