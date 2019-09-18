В Туапсе пообещали исправить ошибки на воинском мемориале

Власти Туапсе исправят грамматические ошибки, которые появились на памятнике городам-героям Великой Отечественной войны и памяти павших. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Ошибки на строящемся объекте по улице Жукова будут исправлены, - говорится в информации, помещенной на официальном сайте мэрии. - Подрядчиком уже заказаны необходимые элементы, и в ближайшее время надпись будет изменена. Обращаем внимание, что объект не завершен и не принят, так как работы не закончены. Здесь продолжится нанесение названий городов-героев и дальнейшие запланированные работы. Благодарим всех, кто бережно относится к сохранению исторической памяти".

Накануне местные жители (Туапсе носит звание "Город воинской славы") обнаружили ошибки на мемориале - отсутствие дефиса между словами "городам" и "героям", а также неправильное склонение в слове "павшие". Кроме того, туапсинцы удивились, что на памятнике в списке городов-героев отсутствуют Минск, Брест, Киев и Одесса.