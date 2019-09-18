В Прикамье скорость газификации выросла в шесть раз

Власти Пермского края подвели промежуточные итоги реализации региональной программы газификации. Благодаря ей социально незащищенные слои населения получили льготы и значительно увеличилось количество домов, получивших техническую возможность подключиться к газу.

В Прикамье газопроводы строят так, чтобы обеспечить максимальную доступность технического присоединения к домам. Фото: Из архива "РГ"

Подсчитано, что в 2017-2018 годах в рамках реализации этой программы в Прикамье было построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 километров. В результате около 13 тысяч домовладений были подключены к трубе с "голубым топливом". По сравнению с 2015 годом данный показатель вырос почти в шесть раз - это настоящий прорыв.

В целом на газификацию из регионального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей. Из них 600 миллионов уже пошло на эффективную газификацию - она затронула поселки, в которых газопровод был протянут только по одной стороне улицы. Еще 900 миллионов рублей выделено на программу синхронизации с "Газпромом". Это необходимо, чтобы обеспечить территории газом комплексно - от строительства трубы до подачи "голубого топлива" в дома.

Программа газификации в Прикамье - одна из приоритетных для региональных властей. Губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу ежегодно обеспечивать подключение семи-восьми тысяч частных домовладений. Ведь наличие газа предполагает значительный рост качества жизни пермяков, в том числе в сельских районах.

- Там, где появляется газ, ощутимо меняется качество жизни. Это и есть наша цель, - подчеркнул губернатор. - Поэтому темпы и дальше будем только наращивать. В ближайшие три года направим на газификацию порядка 4,8 миллиарда рублей.

Из практических шагов последнего времени - газификация поселков Константиновка, Тюндюк и Барда Бардымского района. Здесь "голубое топливо" пришло примерно в 700 домов, в которых проживает полторы тысячи граждан.

Ранее такую же возможность получили около 300 жителей села Орда - газопровод здесь появился на улицах Заречной, Беляева, Падерной и Подгорной.

В деревне Большая Мось Фроловского сельского поселения Пермского района газ пришел в дома 750 местных жителей. И это только первая очередь строительства, будут еще вторая и третья. К 2020 году подключиться к газу смогут более тысячи домовладений.

Программа газификации региона существенно отличается от аналогичных программ в других субъектах РФ - в Прикамье не просто прокладывают газопроводы в населенных пунктах, а строят их так, чтобы обеспечить населению максимальную доступность технического присоединения. Новые газопроводы имеют выходы непосредственно к фасадам домов. Это значительно упрощает для местных жителей процесс подключения.

Не стоит забывать, что в Прикамье разработана и внедрена программа помощи социально незащищенным слоям населения. Речь идет о компенсации расходов на проведение газа в дома частного сектора. Затраты возмещают пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям, в которых доход не достигает двух прожиточных минимумов.

Кстати

В сентябре 2019 года губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев и руководитель предприятия АО "Газпром газораспределение Пермь" Сергей Черезов подписали крайне важный для Прикамья договор. Соглашение определяет направление газификации региона с населением 2,6 миллиона человек.

По договоренности с пермскими властями "Газпром газораспределение Пермь" выделит на эти цели дополнительно более полумиллиарда рублей в течение ближайших пяти лет, с 2019 по 2023 годы. В итоге техническую возможность подключения к газу получат более 12 тысяч домовладений.

- Несколько передовых регионов, в том числе Пермский край, смогли вместе с ФАС договориться о подписании регуляторных контрактов с "Газпромом", основным поставщиком газа, которыми вводится специальная, предусмотренная законом тарифная надбавка, дающая возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие газоснабжения без опережающего инфляцию роста тарифа, чтобы достроить газопроводы, развести и подвести газ непосредственно людям, - отметил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

- Специальная надбавка, введенная в Пермском крае, позволяет проводить в регионе газификацию более серьезными темпами, чего прежде никогда не было. Это большой шаг. Соглашение дает возможность вкладывать в данное направление дополнительные средства - за пять лет полмиллиарда рублей, а это значит, что "голубое топливо" придет в дома тысяч людей, которые его ждут, - подчеркнул глава Прикамья Максим Решетников.