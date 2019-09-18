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18.09.2019,  
08:54
Текст:  Руслан Мельников

В России сообщили о ракете с "недостижимой дальностью" действия

У России имеется ракета, дальность действия которой на данный момент недостижима для аналогов из других стран.
Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/ РИА Новости

Такое мнение в интервью "Военно-промышленному курьеру" высказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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Речь идет о стратегической крылатой ракете "воздух-земля" Х-101. В качестве примера Борис Обносов рассказал о ней, отвечая на вопрос об испытаниях США после выхода из ДРСМД новой ракеты с дальностью до тысячи километров. При этом он отметил, что дальность действия Х-101 не является пределом. "Если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ", - сказал Борис Обносов.

Напомним, Х-101 является ракетой, при изготовлении которой используются технологии снижения радиолокационной заметности. Она способна развивать скорость до 270 метров в секунду и имеет максимальную дальность действия 5500 километров.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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