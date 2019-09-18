В России сообщили о ракете с "недостижимой дальностью" действия

У России имеется ракета, дальность действия которой на данный момент недостижима для аналогов из других стран.

Такое мнение в интервью "Военно-промышленному курьеру" высказал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Речь идет о стратегической крылатой ракете "воздух-земля" Х-101. В качестве примера Борис Обносов рассказал о ней, отвечая на вопрос об испытаниях США после выхода из ДРСМД новой ракеты с дальностью до тысячи километров. При этом он отметил, что дальность действия Х-101 не является пределом. "Если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ", - сказал Борис Обносов.

Напомним, Х-101 является ракетой, при изготовлении которой используются технологии снижения радиолокационной заметности. Она способна развивать скорость до 270 метров в секунду и имеет максимальную дальность действия 5500 километров.