Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал об одном из вариантов того, чем Россия может ответить на выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности.

По его словам, бросаться в крайности и тратить огромные средства на создание принципиально иных ударных систем, а тем более ввязываться в новую гонку вооружений, наша страна, конечно, не будет. Это уже дал четко понять президент РФ Владимир Путин. А вот усовершенствовать уже имеющиеся в арсеналах армии ракеты не составит для российской "оборонки" большой проблемы.

В качестве примера Обносов сослался на не имеющую аналогов в мире по дальности применения крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-101, которой оснащены российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

При необходимости для конструкторов и производителей оружия адаптировать этот боеприпас к пускам с земли особого труда не составит. Фактически речь может идти о появлении в Вооруженных силах универсальной мощной ракеты, используемой различными видами и родами войск - как с воздушных носителей, так с наземных, и, возможно, с морских. Насчет мощности и впечатляющих тактико-технических характеристик - никакого преувеличения. Судите сами. По данным из открытых источников, Х-101 способна развивать скорость до 270 метров в секунду и имеет максимальную дальность действия 5500 километров. "Если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти тактико-технические характеристики", - сказал Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".

В зависимости от обстановки крылатая ракета Х-101 может менять высоту полета от 10 километров до 30 метров. Ее боевые свойства проверены в Сирии

В зависимости от обстановки ракета может менять высоту полета от 10 километров до 30 метров. При этом вероятное отклонение от цели не превышает каких-то пяти метров. Менять объект атаки Х-101 можно даже после ее пуска. При ее изготовлении используются технологии снижения радиолокационной заметности. То есть засечь ракету с помощью наземных радаров очень непросто.

Свой маршрут Х-101 корректирует при помощи инерциальной навигационной системы и лазерного высотомера. А перед самым выходом на цель включается головка самонаведения. Масса боевой части ракеты, по некоторым данным, составляет 400 килограммов. Боеприпас работает как осколочно-фугасный, проникающий и объемно-детонирующий. У ракеты есть термоядерный вариант Х-102 с мегатонной боеголовкой.

И еще один важный момент. Еще зимой прошлого года Обносов сообщил, что крылатую ракету Х-101 улучшили с учетом ее боевого применения в Сирии. Конструкторы провели доводку изделий с учетом южного климата, корректировали полетные задания. По оценкам экспертов, Х-101 показала себя в боевых условиях хорошо. Средства объективного контроля подтверждали поражение этой ракетой целей с дальних расстояний.

"Приземлив" Х-101, соответственно и Х-102, можно в короткий срок получить ракетное оружие средней дальности "земля-земля" с поистине выдающимися характеристиками.