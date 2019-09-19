Уважаемая редакция!

В течение длительного времени я получаю ваш журнал. Долго не решался написать это письмо. Дело в том, что в свободное время я изучаю историю моего рода. И, занимаясь генеалогическими изысканиями, по возможности заглядываю на старые кладбища. Вот и в этот раз, прогуливаясь по старому гарнизонному кладбищу города Штаде, в 80 километрах северо-западнее Гамбурга, я обратил внимание на два ряда могильных камней со скромными надписями "Русский солдат. Имя...". И никаких дат.

Я родился и вырос в Казахской ССР, и это "Русский солдат" отозвалось во мне каким-то странным чувством. Ведь мой дед Вигель Готлиб Готлибович, рожденный 24 января 1885 года в селе Ней-Байдек Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии, в 1914 году был мобилизован в Российскую армию и до 1918 года воевал на Австрийском (Польском) фронте, в обозных частях...

В следующий раз, вооружившись фотокамерой, я уже специально зашел на кладбище и сфотографировал надгробия. Мысль разузнать хоть что-то об этих солдатах не покидала меня. А вдруг откликнутся их потомки?

Я обратился в городской архив города Штаде. Там к моей просьбе отнеслись с пониманием. И через некоторое время в руках у меня оказался Бегребнисбух - книга с записями о захоронениях на гарнизонном кладбище с 1914 по 1919 год. А в ней 19 имен российских солдат. С датами и причиной смерти, возрастом, вероисповеданием, довоенной профессией, местом рождения. А у некоторых даже с данными о родителях и женах!

К сожалению, там не было информации о том, где и при каких обстоятельствах солдат взяли в плен. Один из сотрудников архива предположил, что это могло произойти во время трагического окружения российских войск генерала Александра Васильевича Самсонова под Танненбергом (26-30 августа 1914 года). Но точнее можно ответить, только продолжив поиск в военных архивах.

Высылая вам копии и фотографии, я надеюсь, что этот материал будет напечатан в одном из номеров журнала "Родина". И может быть, это поможет кому-то закрыть белое пятно в своей родословной. Буду счастлив, если это случится!

С уважением - Виктор Вигель, Химмельпфортен, Германия

Химмельпфортен, земля Южная Саксония, Германия

Список русских солдат, похороненных на кладбище Штаде

1915

1. Барбарикин Илиан

Православный, род. 11 июля 1885 г.

Солдат 3-й роты 120-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Таланкино, Ветлужский уезд Костромской губернии

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 24 ноября 1915 г.

2. Биссов Никита

Православный, 31 год 6 месяцев

Солдат 13-го пехотного полка русской армии

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 4 октября 1915 г.

3. Токаров Антон

43 года

Солдат 1-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Елец, Елецкий уезд Орловской губернии

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 28 октября 1915 г.

1916

4. Лаврентьев Василий

Православный, род. 1 января 1897 г.

Солдат 2-й роты 207-го запасного пехотного полка русской армии

Место рождения: Оранки, Нижегородский уезд Нижегородской губернии

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 11 октября 1916 г.

1917

5. Зайцев Павел

Православный, род. 10 января 1895 г.

Солдат Новогеоргиевского крепостного артиллерийского полка

Место рождения: Кутлинская слобода

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 2 июня 1917 г.

1917

6. Совостианов (Севостьянов) Петр

Православный, род. 8 июля 1892 г.

Солдат Петроградского пехотного полка русской армии

Место рождения: Мишутино, Любимский уезд Ярославской губернии

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 15 июня 1917 г.

7. Тамерманн Эдуард

Евангелик, род. 4 февраля 1897 г.

Солдат 5-й роты 3-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Райкюль (???), Ревельский уезд Эстляндской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: отец Томас Тамерманн, имя матери неизвестно

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 25 июня 1917 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после гриппа.

1918

8. Бухтурин Петр

Православный, род. 22 июня 1888 г.

Солдат полка Офицерской стрелковой школы русской армии

Место рождения: Куракино, Сердобский уезд Саратовской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: женат

Родители: мать Наталья Бухтурина, отец умер

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 3 ноября 1918 г.

9. Дорофеев Федор

Православный, род. 20 ноября 1890 г.

Солдат 4-й роты 14-го финского полка русской армии

Место рождения: Кирякино, Духовщинский уезд Смоленской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: умерли

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 7 ноября 1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенного гриппа.

10. Кратов Игнатий

Православный, род. 27 декабря 1884 г.

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 5 мая 1918 г.

11. Кузьмин Иван

Православный, род. 6 марта 1889 г.

Унтер-офицер 1-й роты 199-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Солигалич, Солигаличский уезд Костромской губернии

До призыва: садовник

Семейное положение: холост

Родители: умерли

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 23 ноября 1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенной пневмонии и гриппа.

12. Майоров Илья

Православный, род. 18 июля 1885 г.

Солдат 11-й роты 4-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Гусево, Тверской уезд Тверской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: женат

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 27 августа 1918 г.

Причина смерти: легочный туберкулез.

13. Загродский Иван

Православный, род. 17 декабря 1892 г.

Солдат 9-й роты 8-го пехотного Эстляндского полка.

Место рождения: Сохоцин, Плонский уезд Варшавской губернии

До призыва: музыкант

Семейное положение: холост

Родители: отец Игнатий Загродский, мать умерла

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 27.11.1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенного бронхита.

14. Сербаков Николай

Православный, род. 9 мая 1890 г.

Солдат 14-й роты 171-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Вязовенка, Скопинский уезд Рязанской губ.

До призыва: крестьянин

Семейное положение: жена Параскева Сербакова (Антипова)

Родители: отец Яким Сербаков, мать умерла

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 7.11.1918 г.

15. Зимников Алексей

Православный, род. 17 марта 1895 г.

Солдат Новогеоргиевского крепостного артиллерийского полка

Место рождения: Петропавловка, Коротоякский уезд Воронежской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: отец Егор Зимников, имя матери неизвестно

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 3.12.1918 г.

Причина смерти: сердеч. недостаточность после пневмонии.

16. Шадрин Федот

Православный, род. 7 мая 1884 г.

Солдат 7-й роты 210-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Таганка, Никольский уезд Вологодской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: жена Ираида Шадрина

Родители: мать Ульяна Игошина, отец умер

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 7 декабря 1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенной пневмонии и гриппа.

1919

17. Смирнов Козьма

Православный, род. 1 ноября 1884 г.

Ефрейтор 8-й роты 183-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Селифонтово, Костромской уезд Костромской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: жена Мария Смирнова

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 4 января 1919 г.

Причина смерти: сердечный приступ.

18. Смирнов Никанор

Православный, род. 29 июля 1891 г.

Солдат 4-й роты 21-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Орловская губерния

До призыва: каменщик

Семейное положение: холост

Родители: отец Семен Смирнов, имя матери неизвестно

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 13 марта 1919 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенной пневмонии и гриппа.

19. Степин Козьма

Православный, род. 1 ноября 1894 г.

Солдат 5-й роты 141-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Молостово, Мещовский уезд Калужской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: умерли

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 14 апреля 1919 г.

Причина смерти: легочный туберкулез.

Дорогие читатели!

"Родина" начинает поиск потомков девятнадцати русских солдат, похороненных в Германии. Будем благодарны за любую помощь в расследовании. Пишите нам по адресу: rodinainfo@rg.ru

Материалы перевели с немецкого и подготовили к печати: Юлия Башарова, Александр Саможнев

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Служили два товарища...

"Родина" продолжает последнюю поверку Лейб-гвардии Кексгольмского полка

На знаменитой фотографии, сделанной в 1908 году, запечатлены около 1250 нижних чинов и офицеров героического Лейб-гвар-дии Кексгольмского полка. По-разному сложились их судьбы, многие погибли на фронтах Первой мировой войны ("Родина" N 11, 2018; N 1, 2, 2019). За неполный год нам удалось идентифицировать 27 из 33 офицеров на снимке. "Родина" продолжает возвращать имена и лица героев.Андрей Ганин, доктор исторических наук, Федор Гущин, кандидат исторических наук

Поручик Борис Собецкий (8-й справа в ряду офицеров)

Участник Первой мировой войны. Попал в плен в 1914 году. После войны остался в Германии. Состоял в Обществе взаимопомощи офицеров бывших российских армии и флота, а также в полковом объединении кексгольмцев. Умер в 1933 году.

Капитан, барон Николай Штакельберг (3-й справа в ряду офицеров)

Участник Первой мировой войны. Дослужился до генерал-майора. В 1916-1917 годах командовал Кексгольмским полком. За храбрость в бою у деревни Трыстень в ходе Брусиловского прорыва награжден орденом Св. Георгия 4й степени. Участник Белого движения на Юге России. В эмиграции - в Польше и Австралии. Почетный председатель объединения офицеров полка в эмиграции. Скончался в 1956 году в Мельбурне.