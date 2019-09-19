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1 сентября 2019 г. 14:00
"Родина"
Текст: Юлия Башарова, Александр Саможнев
Родина - № 9(919)

19 из 1914-го

Читатель "Родины" из Германии ищет потомков русских солдат, похороненных в немецкой земле
В. Мазуровский. В походе. 1915 год.
В. Мазуровский. В походе. 1915 год.

Уважаемая редакция!

В течение длительного времени я получаю ваш журнал. Долго не решался написать это письмо. Дело в том, что в свободное время я изучаю историю моего рода. И, занимаясь генеалогическими изысканиями, по возможности заглядываю на старые кладбища. Вот и в этот раз, прогуливаясь по старому гарнизонному кладбищу города Штаде, в 80 километрах северо-западнее Гамбурга, я обратил внимание на два ряда могильных камней со скромными надписями "Русский солдат. Имя...". И никаких дат.

Я родился и вырос в Казахской ССР, и это "Русский солдат" отозвалось во мне каким-то странным чувством. Ведь мой дед Вигель Готлиб Готлибович, рожденный 24 января 1885 года в селе Ней-Байдек Нижне-Ерусланской волости Новоузенского уезда Самарской губернии, в 1914 году был мобилизован в Российскую армию и до 1918 года воевал на Австрийском (Польском) фронте, в обозных частях...

В следующий раз, вооружившись фотокамерой, я уже специально зашел на кладбище и сфотографировал надгробия. Мысль разузнать хоть что-то об этих солдатах не покидала меня. А вдруг откликнутся их потомки?

Я обратился в городской архив города Штаде. Там к моей просьбе отнеслись с пониманием. И через некоторое время в руках у меня оказался Бегребнисбух - книга с записями о захоронениях на гарнизонном кладбище с 1914 по 1919 год. А в ней 19 имен российских солдат. С датами и причиной смерти, возрастом, вероисповеданием, довоенной профессией, местом рождения. А у некоторых даже с данными о родителях и женах!

К сожалению, там не было информации о том, где и при каких обстоятельствах солдат взяли в плен. Один из сотрудников архива предположил, что это могло произойти во время трагического окружения российских войск генерала Александра Васильевича Самсонова под Танненбергом (26-30 августа 1914 года). Но точнее можно ответить, только продолжив поиск в военных архивах.

Высылая вам копии и фотографии, я надеюсь, что этот материал будет напечатан в одном из номеров журнала "Родина". И может быть, это поможет кому-то закрыть белое пятно в своей родословной. Буду счастлив, если это случится!

С уважением - Виктор Вигель, Химмельпфортен, Германия

Химмельпфортен, земля Южная Саксония, Германия

Кладбище Штаде. Химмельпфортен, Южная Саксония.

Список русских солдат, похороненных на кладбище Штаде

1915

1. Барбарикин Илиан

Православный, род. 11 июля 1885 г.

Солдат 3-й роты 120-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Таланкино, Ветлужский уезд Костромской губернии

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 24 ноября 1915 г.

2. Биссов Никита

Православный, 31 год 6 месяцев

Солдат 13-го пехотного полка русской армии

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 4 октября 1915 г.

3. Токаров Антон

43 года

Солдат 1-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Елец, Елецкий уезд Орловской губернии

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 28 октября 1915 г.

1916

4. Лаврентьев Василий

Православный, род. 1 января 1897 г.

Солдат 2-й роты 207-го запасного пехотного полка русской армии

Место рождения: Оранки, Нижегородский уезд Нижегородской губернии

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 11 октября 1916 г.

1917

5. Зайцев Павел

Православный, род. 10 января 1895 г.

Солдат Новогеоргиевского крепостного артиллерийского полка

Место рождения: Кутлинская слобода

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 2 июня 1917 г.

1917

6. Совостианов (Севостьянов) Петр

Православный, род. 8 июля 1892 г.

Солдат Петроградского пехотного полка русской армии

Место рождения: Мишутино, Любимский уезд Ярославской губернии

До призыва: крестьянин

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 15 июня 1917 г.

7. Тамерманн Эдуард

Евангелик, род. 4 февраля 1897 г.

Солдат 5-й роты 3-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Райкюль (???), Ревельский уезд Эстляндской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: отец Томас Тамерманн, имя матери неизвестно

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 25 июня 1917 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после гриппа.

1918

8. Бухтурин Петр

Православный, род. 22 июня 1888 г.

Солдат полка Офицерской стрелковой школы русской армии

Место рождения: Куракино, Сердобский уезд Саратовской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: женат

Родители: мать Наталья Бухтурина, отец умер

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 3 ноября 1918 г.

9. Дорофеев Федор

Православный, род. 20 ноября 1890 г.

Солдат 4-й роты 14-го финского полка русской армии

Место рождения: Кирякино, Духовщинский уезд Смоленской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: умерли

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 7 ноября 1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенного гриппа.

10. Кратов Игнатий

Православный, род. 27 декабря 1884 г.

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 5 мая 1918 г.

11. Кузьмин Иван

Православный, род. 6 марта 1889 г.

Унтер-офицер 1-й роты 199-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Солигалич, Солигаличский уезд Костромской губернии

До призыва: садовник

Семейное положение: холост

Родители: умерли

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 23 ноября 1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенной пневмонии и гриппа.

12. Майоров Илья

Православный, род. 18 июля 1885 г.

Солдат 11-й роты 4-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Гусево, Тверской уезд Тверской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: женат

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 27 августа 1918 г.

Причина смерти: легочный туберкулез.

13. Загродский Иван

Православный, род. 17 декабря 1892 г.

Солдат 9-й роты 8-го пехотного Эстляндского полка.

Место рождения: Сохоцин, Плонский уезд Варшавской губернии

До призыва: музыкант

Семейное положение: холост

Родители: отец Игнатий Загродский, мать умерла

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 27.11.1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенного бронхита.

14. Сербаков Николай

Православный, род. 9 мая 1890 г.

Солдат 14-й роты 171-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Вязовенка, Скопинский уезд Рязанской губ.

До призыва: крестьянин

Семейное положение: жена Параскева Сербакова (Антипова)

Родители: отец Яким Сербаков, мать умерла

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 7.11.1918 г.

15. Зимников Алексей

Православный, род. 17 марта 1895 г.

Солдат Новогеоргиевского крепостного артиллерийского полка

Место рождения: Петропавловка, Коротоякский уезд Воронежской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: отец Егор Зимников, имя матери неизвестно

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 3.12.1918 г.

Причина смерти: сердеч. недостаточность после пневмонии.

16. Шадрин Федот

Православный, род. 7 мая 1884 г.

Солдат 7-й роты 210-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Таганка, Никольский уезд Вологодской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: жена Ираида Шадрина

Родители: мать Ульяна Игошина, отец умер

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 7 декабря 1918 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенной пневмонии и гриппа.

1919

17. Смирнов Козьма

Православный, род. 1 ноября 1884 г.

Ефрейтор 8-й роты 183-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Селифонтово, Костромской уезд Костромской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: жена Мария Смирнова

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 4 января 1919 г.

Причина смерти: сердечный приступ.

18. Смирнов Никанор

Православный, род. 29 июля 1891 г.

Солдат 4-й роты 21-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Орловская губерния

До призыва: каменщик

Семейное положение: холост

Родители: отец Семен Смирнов, имя матери неизвестно

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 13 марта 1919 г.

Причина смерти: сердечная недостаточность после перенесенной пневмонии и гриппа.

19. Степин Козьма

Православный, род. 1 ноября 1894 г.

Солдат 5-й роты 141-го пехотного полка русской армии

Место рождения: Молостово, Мещовский уезд Калужской губернии

До призыва: крестьянин

Семейное положение: холост

Родители: умерли

Умер в Королевском запасном госпитале Штаде 14 апреля 1919 г.

Причина смерти: легочный туберкулез.

Дорогие читатели!

"Родина" начинает поиск потомков девятнадцати русских солдат, похороненных в Германии. Будем благодарны за любую помощь в расследовании. Пишите нам по адресу: rodinainfo@rg.ru

Материалы перевели с немецкого и подготовили к печати: Юлия Башарова, Александр Саможнев

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Поручик Борис Собецкий (8-й справа в ряду офицеров)

Участник Первой мировой войны. Попал в плен в 1914 году. После войны остался в Германии. Состоял в Обществе взаимопомощи офицеров бывших российских армии и флота, а также в полковом объединении кексгольмцев. Умер в 1933 году.

Капитан, барон Николай Штакельберг (3-й справа в ряду офицеров)

Участник Первой мировой войны. Дослужился до генерал-майора. В 1916-1917 годах командовал Кексгольмским полком. За храбрость в бою у деревни Трыстень в ходе Брусиловского прорыва награжден орденом Св. Георгия 4й степени. Участник Белого движения на Юге России. В эмиграции - в Польше и Австралии. Почетный председатель объединения офицеров полка в эмиграции. Скончался в 1956 году в Мельбурне.

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