Перспективная гиперзвуковая ракета "Циркон" хоть и проходит цикл уже войсковых испытаний, остается совершенно секретным изделием. Однако в зарубежных СМИ появилась информация о том, что собой представляет эта ракета и каковы ее возможности. НАТО напряглось.

Американское издание The National Interest признало, что ни у одного военно-морского флота средств защиты от "Циркона" на сегодня не существует. По мнению зарубежных аналитиков, новейшая российская ракета - глубоко модернизированная версия еще советской противокорабельной ракеты П-800 "Оникс". Напомним, что так называлась экспортная версия ракет "Яхонт". Именно на базе "Оникса" в Индии создана универсальная сверхзвуковая ракета "БраМос" - лучшая в своем классе. Индийцы, кстати, заявляли, что начинают работы над гиперзвуковой версией "БраМоса" - базовая модель это позволяет.

Поэтому версия о том, что "Циркон" рожден на конструкционной основе аналогичной ракеты, выглядит вполне достоверно. С учетом того, что ракеты более мощной и точной, чем П-800, за рубежом так и не создали, боевые характеристики гиперзвукового варианта могут показаться вообще запредельными.

Напомним, что попадание даже одной ракеты П-800 выводит из строя авианосец - он если не тонет, то теряет возможность выпускать-принимать самолеты. Масса боевой части - около 300 кг. Причем взрыв ее происходит внутри корабля, так как корпус пробивается без проблем благодаря огромной скорости. "Циркон", по мнению экспертов, имеет еще лучшие характеристики.

Сообщалось, что гиперзвуковая ракета, меняя траекторию, может маневрировать не только по высоте, но и в плоскости. Это еще более затрудняет ее обнаружение и поражение. С учетом того, что "Циркон" большую часть времени летит на высоте в 30-40 километров в облаке плазмы, он невидим для самых современных радаров. И хотя боевая часть меньше, чем у П-800, как утверждается - 200 кг, уничтожающая способность "Циркона" намного выше. Гиперзвуковая скорость позволяет ракете массой несколько тонн и без боевой части просто развалить боевой корабль средних размеров, а авианосец пробить насквозь. Подрыв боевой части многократно усиливает разрушающее действие кинетической энергии корпуса ракеты.

Впервые об успешном испытании ракеты "Циркон" в противокорабельном варианте было официально объявлено в мае 2017 года. Тогда, как сообщалось, ракета достигла восьми скоростей звука. Если будет достигнута предполагаемая дальность полета 1000 километров, то под вопросом оказывается вся американская доктрина глобальной трансляции своих сил посредством ударных авианосных групп. Дальность действия палубной авиации США с дозаправкой в воздухе - около 800 километров. Получается, что авианосная ударная группа просто не сможет подойти к защищаемой "Цирконами" территории на дальность своего удара.

За прошедшие два года разработчики нашей гиперзвуковой ракеты, вполне очевидно, не сидели сложа руки, и работы по "Циркону" существенно продвинулись. Вполне вероятно, что разработаны и испытаны не только его противокорабельные варианты, но и те, которые позволяют наносить удары по сухопутным объектам.

А это, по мнению издания The National Interest, позволяет наносить сокрушительные и неотразимые удары по базам НАТО в Европе. В совокупности с МиГ-31БМ, вооруженными гиперзвуковыми "Кинжалами", которые уже находятся в опытной эксплуатации, это серьезная угроза тем силам, которые могут вынашивать агрессивные планы в отношении России.