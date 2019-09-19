Болтон назвал ужасной идею Трампа встретиться с талибами в США

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг резкой критике решения, принимаемые Дональдом Трампом.

В частности, он назвал "ужасной " идею хозяина Белого дома пригласить в Соединенные Штаты главарей радикального движения "Талибан" (запрещенная в России группировка). Встреча должна была состояться в Кэмп-Дэвиде, где находится загородная резиденция Трампа. По мнению Болтона, такой шаг является проявлением неуважения к жертвам теракта 11 сентября.

Напомним, третий по счету советник президента США по нацбезопасности был отправлен в отставку на прошлой неделе.