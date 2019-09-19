Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года поступил в продажу

В официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors стали доступны кроссоверы Eclipse Cross 2020 модельного года.

Новые исполнения популярного SUV отличаются прежде всего нюансами в экстерьере. Главное - это новый яркий цвет в существующей цветовой гамме - насыщенный голубой с эффектом металлик. Этот оттенок доступен в России эксклюзивно только для модели Eclipse Cross.

Кроме того, дополнительные секции габаритных огней на крышке багажника теперь образуют единую горизонтальную линию, подчеркивающую габариты автомобиля.

Изменения коснулись также расположения логотипов на двери багажника, знак с названием модели "Eclipse Cross" перенесен на левую сторону, вместо логотипа "Mitsubishi". Наконец, для удобства водителя и пассажиров в передние двери были добавлены светодиодные лампы подсветки в зонах ручки открытия двери, под ручкой закрытия двери и в зоне места для хранения.

Другие опции и технические характеристики остаются без изменений согласно комплектациям. Что касается цен на автомобили 2020 модельного года, они не отличаются от цен на модели 2019 модельного года. За 1,5-литровый переднеприводный SUV начальной комплектации Instyle просят 1 910 000 рублей. Такой же автомобиль с полным приводом оценен в 2 052 000 рублей, а за полнопривоную машину топовой комплектации Ultimate попросят 2 256 000 рублей. Бесступенчатый вариатор CVT во всех случаях безальтернативен.

Доплата за металлик составит 17 000 рублей, за "Белый перламутр" - 20 000 рублей, за "Красный бриллиант" - 32 000 рублей.