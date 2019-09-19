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19.09.2019 12:20
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года поступил в продажу

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors стали доступны кроссоверы Eclipse Cross 2020 модельного года.

Новые исполнения популярного SUV отличаются прежде всего нюансами в экстерьере. Главное - это новый яркий цвет в существующей цветовой гамме - насыщенный голубой с эффектом металлик. Этот оттенок доступен в России эксклюзивно только для модели Eclipse Cross.

Кроме того, дополнительные секции габаритных огней на крышке багажника теперь образуют единую горизонтальную линию, подчеркивающую габариты автомобиля.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Изменения коснулись также расположения логотипов на двери багажника, знак с названием модели "Eclipse Cross" перенесен на левую сторону, вместо логотипа "Mitsubishi". Наконец, для удобства водителя и пассажиров в передние двери были добавлены светодиодные лампы подсветки в зонах ручки открытия двери, под ручкой закрытия двери и в зоне места для хранения.

Другие опции и технические характеристики остаются без изменений согласно комплектациям. Что касается цен на автомобили 2020 модельного года, они не отличаются от цен на модели 2019 модельного года. За 1,5-литровый переднеприводный SUV начальной комплектации Instyle просят 1 910 000 рублей. Такой же автомобиль с полным приводом оценен в 2 052 000 рублей, а за полнопривоную машину топовой комплектации Ultimate попросят 2 256 000 рублей. Бесступенчатый вариатор CVT во всех случаях безальтернативен.

Доплата за металлик составит 17 000 рублей, за "Белый перламутр" - 20 000 рублей, за "Красный бриллиант" - 32 000 рублей.

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