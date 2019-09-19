Новая веха в развитии отношений Китая и России

В рамках 24-й регулярной встречи глав правительств стороны подтвердили беспрецедентно высокий уровень отношений между Китаем и Россией и отметили глубокое политическое взаимное доверие между странами. Кроме укрепления отношений в области энергетики, стороны намерены работать над расширением масштабов торгово-экономического сотрудничества, повышением уровня научно-технических инноваций, поиском новых факторов роста и улучшением качества китайско-российского делового партнерства в новую эпоху.

Китайско-российские отношения в новую эпоху дают новые возможности для двустороннего сотрудничества. В июне 2019 года состоялся успешный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, где стороны определили направления дальнейшего развития взаимодействия, а также планы и цели сотрудничества в различных областях. Как известно, в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. В ходе встречи главы правительств отметили, что за последние семь десятков лет китайско-российские отношения пережили необыкновенный расцвет и сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. В условиях роста неопределенности в международной политической и экономической ситуации, Китай и Россия укрепляют стратегическое взаимодействие, развивают политическое взаимное доверие, расширяют деловое сотрудничество и гуманитарные обмены. Это идет на пользу не только народам двух стран, но и создает условия и дает позитивные сигналы для защиты процветания и стабильности в регионе и во всем мире.

Китай остается ведущим торгово-экономическим партнером России. В прошлом году товарооборот достиг 100 миллиардов долларов. По данным главного таможенного управления КНР, за восемь месяцев 2019 года товарооборот между Китаем и Россией составил 70,59 миллиарда долларов, что на 4,5 процента больше показателя за тот же период 2018 года. При этом объем китайского экспорта в Россию в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остался на том же уровне - 31,14 миллиарда долларов, а объем импорта из России в КНР вырос на 8,3 процента - до 39,45 миллиарда долларов. Стороны совместно развивают крупные проекты в сферах энергетики, космонавтики, связи и других. Кроме того, быстро расширяется сотрудничество в областях сельского хозяйства, финансов, инновационных технологий и международной электронной торговли. Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци считает самым главным, что "такие отношения имеют свою логику развития, свои ценности. Они не подвергаются влиянию со стороны. Это идет только на благо народов Китая и России".

В совместном коммюнике главы правительств Китая и России высоко оценили достижения китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стороны подчеркивают, что уникальный механизм регулярных встреч глав правительств Китая и России действует уже почти четверть века и дает весомые практические результаты. За этот период была проделана масштабная работа, подписанные соглашения охватывают практически все сферы деятельности, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетику, гуманитарное и региональное взаимодействие. Стороны намерены продолжить совершенствовать механизм регулярных встреч глав правительств Китая и России для активного расширения двустороннего практического сотрудничества во всех сферах. В рамках 24-ой регулярной встречи глав правительств Китая и России участники сфокусировались на двух основных задачах. Во-первых, на содействии реализации основного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, углублении взаимопроникновения интересов и укреплении материальной базы двусторонних отношений. Вторая задача - с помощью позитивного опыта двустороннего взаимодействия защищать мультилатерализм, экономику открытого типа, либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций.

Механизм регулярных встреч глав правительств Китая и России уже стал важной платформой для координации всестороннего практического сотрудничества и гуманитарных обменов между двумя государствами. В ходе встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства. Страны намерены расширять объем взаимных поставок сельхозпродукции, способствовать развитию торговли сельскохозяйственными продуктами, обеспечить взаимный доступ к продукции этой категории и расширять импорт качественного продовольствия. Более того, в рамках заседания 24-ой регулярной встречи глав правительств также была высказана готовность к проведению Года китайско-российских научно-технических инноваций.

Китайская и российская стороны намерены совместно применять низкоорбитальные спутниковые коммуникационные технологии, а также исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, запуском ракет-носителей, и, наконец, создать объединенный центр данных на основе полученных в таких миссиях материалов.

По мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци, "Россия традиционно считается крупной научной державой. Китай же в последние годы пытается наверстать упущенное. Ежегодно объемы инвестиций в НИОКР в Китае превышает 400 миллиардов долларов, это второе место в мире после США. А если говорить о патентах, то здесь Китай лидирует уже давно. У России и Китая много точек соприкосновения как по фундаментальным исследованиям, так и по прикладным направлениям. За время встречи Ли Кэцяна и Дмитрия Медведева были подписаны документы, которые дали возможность обеспечить механизмы для обменов кадрами, по защите интеллектуальной собственности. За этим стоит будущее в развитии наших стран".

В нынешней ситуации отношения между Китаем и Россией становятся все более зрелыми, стабильными и прочными. Укрепляется политическое взаимное доверие между двумя сторонами. Пекин и Москва поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих основополагающие интересы двух государств. Китай и Россия выстраивают образец нового типа международных отношений на основе взаимного уважения, равенства, доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня мир переживает большие перемены, появилась тенденция унилатерализма и экономического гегемонизма. Китай и Россия должны вместе противостоять вмешательству извне, сохранять высокий уровень партнерства, взаимной поддержки и понимания общих интересов в условиях навязываемых торговых войн и нелегитимного санкционного давления, и, конечно, стремиться к дальнейшему развитию отношений.