Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса

Один из обвинивших американского актера Кевина Спейси в домогательствах, массажист из Калифорнии, имя которого не разглашается, умер в разгар судебного процесса.

Об этом передает THR, пока - без указания причин внезапной смерти истца.

О смерти клиента сообщил его адвокат, не вдаваясь в детали.

Уточнено: в прошлом году покойный заявлял, что актер проявил к нему противоестественный настойчивый интерес в 2016 году во время сеанса массажа в частной резиденции в Малибу.

По информации издания, иск против Спейси теоретически могут продолжить родные массажиста, хотя в случае, если сторона продолжит настаивать на дальнейшей анонимности, с этим могут возникнуть проблемы.

По словам адвоката, его клиент был "достойным и добрым человеком, которого травмировали предполагаемые атаки Спейси".

"После того, как другие жертвы актера со всего мира обратились к нашей фирме, наш клиент, впечатленный их страшными рассказами, с нетерпением ждал возможности, чтобы встать на их защиту. Надеемся, это сражение за торжество справедливости продолжится", - высказался юрист.