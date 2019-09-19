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19.09.2019 18:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Попытки США поддержать мятежников из Сянгана не приведут к желаемому

18 сентября в Вашингтоне спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси встретилась с известными мятежниками из Сянгана Хуан Чжифэном и Хэ Юньши. Встреча проведена под предлогом поддержки "прав человека" и "демократии". На самом деле, это не что иное, как откровенная поддержка насильственных акций, нарушающих законы особого административного района КНР, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложений "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Главный американский конгрессмен своими действиями серьезно нарушила основные нормы международного права и принципы международных отношений. Откровенное вмешательство в дела Сянгана и внутренние дела КНР вскрыло суть злонамеренных действий ряда американских политиканов сдерживать развитие Китая, приводя Сянган в смятение.

После того, как в середине июня в Сянгане вспыхнули беспорядки, Пелоси и некоторые другие американские политиканы под предлогом "демократии" и "свободы" стали попустительствовать преступным действиям в Сянгане, даже назвав беспорядки в районе "прекрасным пейзажем". Это не что иное, как вызов человеческой памяти. Неужели США забыли, как в 2011 году в ходе демонстрации "оккупируй Уолл-стрит" американские полицейские подавляли демонстрантов водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями? В тот же год в ходе беспорядков в Лондоне британские полицейские также подавляли протесты водометами высокого давления. Тогда почему в отношении Сянгана Пелоси поменяла свою позицию? Эти откровенные двойные стандарты полностью отражают крайнее лицемерие и отсутствие нравственности у политиканов Запада.

За 22 года с момента возвращения Сянгана в лоно Китая, принцип "Одна страна, две системы", "Сянганцы управляют Сянганом" и политика высокой степени автономии в Сянгане реализуются весьма успешно. Права и свободы человека в специальном административном районе (САР) Сянган находятся под полноценной защитой Основного закона КНР о САР Сянган, Билля о правах Сянгана и других нормативно-правовых актов. Это общеизвестные объективные факты, которые признаны простыми жителями Сянгана и любым непредвзятым человеком.

Сянган - часть Китая. Китай ни в коем случае не позволит любым внешним силам вмешиваться в дела Сянгана и во внутренние дела Китая. Действия некоторых радикальных элементов в Сянгане непременно встретят сокрушительный удар со стороны всего китайского народа, включая сянганских соотечественников. Любая попытка подорвать принцип "Одна страна, две системы" и разрушить процветание и стабильность Сянгана, безусловно, будет решительно отвергнута всем китайским народом. Если в Сянгане возникнут беспорядки, которые не сможет контролировать администрация САР Сянган, центральное правительство не будет безучастно наблюдать со стороны. У центрального правительства КНР есть достаточно способов и сил, чтобы быстро нейтрализовать любые беспорядки.

Китайская сторона призывает американских политиков убрать свои грязные руки от Сянгана, иначе они сами будут платить за свои ошибки.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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