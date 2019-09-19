Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.09.2019,  
14:45
Текст:  Руслан Мельников

Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США

В США описали симуляционную модель войны между Россией и Соединенными Штатами с использованием ядерного оружия в случае эскалации конфликта с применением обычных вооружений. Сотрудники Принстонского университета, работавшие над этой симуляцией, предупреждают, что за минувшие пару лет вероятность воплощения их теоретических расчетов в действительность значительно выросла.

Как пишет The Independent, по мнению ученых, уже в первые часы ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек, а 57 миллионов пострадают. При этом не учитываются дальнейшие потери, вызванные, например, распространением радиоактивных осадков.

Исследователи считают, что после первых ударов развернется тактическая ядерная война в Европе. Россия на этом этапе с помощью ракет малой дальности и авиации сможет применить 300 ядерных боеголовок, а НАТО, также задействовав авиацию и ракеты, использует против России около 180 боеголовок. Это превратит Европу в пепел.

Фото: youtube.com
Готовились к прошлой войне: почему саудовцы не отбили атаку дронов

На следующей стадии последуют сотни новых ударов, в результате которых противоборствующие стороны попытаются уничтожить вражеские ядерные силы. США обрушит боеголовки на Россию, а Россия нанесет удары по территории Соединенных Штатов от побережья до побережья. Затем по противнику ударят уцелевшие субмарины. Целями станут города. При этом отмечается, что на крупные города может обрушиться до десятка ракет.

Ученые, представившие апокалиптическую картину, отмечают, что их симуляция была создана на основе реальной расстановки сил, с учетом реальных целей и количества жертв. Между тем The Independent приводит мнение сотрудника Королевского института оборонных исследований Сэма Дудина, который считает, что подобный сценарий взаимного уничтожения маловероятен. Обосновывая свою точку зрения, он напомнил, что с 1950 года американская политика была направлена на то, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией, и Москва тоже не желает войны с НАТО.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Возвращение "Овода": как модернизируют знаменитый советский корвет 18.09.2019
Авианосец США не явился на службу 17.09.2019
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова" 17.09.2019
ядерное оружие
Ядерные бомбы США оказались с дефектом 08.09.2019
В США опасаются, что искусственный интеллект развяжет ядерную войну 02.09.2019