Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США

В США описали симуляционную модель войны между Россией и Соединенными Штатами с использованием ядерного оружия в случае эскалации конфликта с применением обычных вооружений. Сотрудники Принстонского университета, работавшие над этой симуляцией, предупреждают, что за минувшие пару лет вероятность воплощения их теоретических расчетов в действительность значительно выросла.

Как пишет The Independent, по мнению ученых, уже в первые часы ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек, а 57 миллионов пострадают. При этом не учитываются дальнейшие потери, вызванные, например, распространением радиоактивных осадков.

Исследователи считают, что после первых ударов развернется тактическая ядерная война в Европе. Россия на этом этапе с помощью ракет малой дальности и авиации сможет применить 300 ядерных боеголовок, а НАТО, также задействовав авиацию и ракеты, использует против России около 180 боеголовок. Это превратит Европу в пепел.

На следующей стадии последуют сотни новых ударов, в результате которых противоборствующие стороны попытаются уничтожить вражеские ядерные силы. США обрушит боеголовки на Россию, а Россия нанесет удары по территории Соединенных Штатов от побережья до побережья. Затем по противнику ударят уцелевшие субмарины. Целями станут города. При этом отмечается, что на крупные города может обрушиться до десятка ракет.

Ученые, представившие апокалиптическую картину, отмечают, что их симуляция была создана на основе реальной расстановки сил, с учетом реальных целей и количества жертв. Между тем The Independent приводит мнение сотрудника Королевского института оборонных исследований Сэма Дудина, который считает, что подобный сценарий взаимного уничтожения маловероятен. Обосновывая свою точку зрения, он напомнил, что с 1950 года американская политика была направлена на то, чтобы избежать прямого военного столкновения с Россией, и Москва тоже не желает войны с НАТО.