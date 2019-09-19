Новости

В Канске при прокладке водопровода нашли старое захоронение 11:40
Путин поздравил ингушского борца с победой на чемпионате мира 11:40
В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта 11:36
"Дом-2" начнут снимать на новой площадке в апреле 2020 года 11:36
В Крыму взносы на капремонт в 2020 году не увеличатся 11:34
Актеру Павлу Устинову изменят меру пресечения 11:28
В Перми ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом 11:25
Дилерам Lada запретили продавать Largus 11:20
Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы 11:17
Главы МИД РФ и Германии обсудили урегулирование ситуации в Донбассе 11:07
Неаполитанский мастер рассказал, как выбрать настоящую пиццу 11:03
Honda CR-V обновился и получил очень экономичную версию 11:00
Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев 10:59
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией 10:55
Гигантский авиалайнер приземлился в Пулково 10:53
Пять легковушек столкнулись в Капотне 10:52
Промышленные предприятия Москвы открывают двери для гостей 10:47
В Минске стартовала международная конференция суда ЕАЭС 10:45
Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса 10:45
Избранный глава Республики Башкортостан вступил в должность 10:40
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США 10:37
Ученые сообщили о возможной опасности зубных имплантов 10:37
РСА вложит 2,5 млрд рублей в создание новой IT-системы ОСАГО 10:35
В Москве открылась первая сессия новой МГД 10:28
В Серове пять человек пострадали, выбираясь из горящего дома 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 11:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Дом-2" начнут снимать на новой площадке в апреле 2020 года

Текст: Ирина Рыбникова

Переезд на новую площадку телешоу "Дом-2" состоится в начале следующего года. А в апреле 2020-го на этом месте уже начнутся съемки, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Напомним, телешоу переезжает с насиженного места, потому что оно понадобилось для строительства дороги "Саларьево - Московский - Марьино". Участникам телестройки подобрали компенсационный участок по соседству.

Сейчас на этом участке строятся корпуса, которые, по словам Жидкина, будут готовы в январе 2020 года. В феврале-марте шоу окончательно переберется на новую площадку.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе
В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ