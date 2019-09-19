"Дом-2" начнут снимать на новой площадке в апреле 2020 года

Переезд на новую площадку телешоу "Дом-2" состоится в начале следующего года. А в апреле 2020-го на этом месте уже начнутся съемки, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Напомним, телешоу переезжает с насиженного места, потому что оно понадобилось для строительства дороги "Саларьево - Московский - Марьино". Участникам телестройки подобрали компенсационный участок по соседству.

Сейчас на этом участке строятся корпуса, которые, по словам Жидкина, будут готовы в январе 2020 года. В феврале-марте шоу окончательно переберется на новую площадку.