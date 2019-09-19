Под Ивановом завели дело после гибели ребенка в ДТП

В Ивановской области полиция возбудила уголовное дело после гибели девочки, которую сбил на пешеходном переходе пассажирский автобус.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Стрелецкой в Шуе вечером 16 сентября, уточнили в региональном УМВД.

- 46-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом ПАЗ 4234, при повороте налево столкнулся с пересекающей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу велосипедисткой - шестилетней девочкой. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи, - сообщили в полиции.

Оперативники выяснили, что в момент аварии водитель автобуса был трезв.

По факту гибели ребенка полиция возбудила дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Причины случившегося выясняются.

Кстати

Неделей ранее резонансное ДТП с гибелью двух детей на "зебре" произошло в городе Коврове Владимирской области. По решению суда водителя BMW, спровоцировавшего аварию, на время следствия арестовали.