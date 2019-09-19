Стало известно, когда откроют крупнейший каток России

Каток на ВДНХ в этом году откроют 22 ноября. К этому времени победитель электронного аукциона подготовит популярный зимний объект к началу сезона. Об этом сообщает департамент по конкурентной политике Москвы.

По данным департамента, в рамках "Биржи торгов" пройдет электронный конкурс на право подготовки ледового пространства, ремонта и разработки комплексной инфраструктуры объекта.

Напомним, что каток с искусственным льдом на территории ВДНХ занимает площадь свыше 19 тыс. кв. м, а вместе с инфраструктурой охватывает 68 тыс. "квадратов".

В этом году он займет пространство от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие" между отреставрированными фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". По данным гендиректора АО "ВДНХ" Сергея Шокурова, за сезон каток посещают около 1 млн гостей. Этот год юбилейный, и посетить объект зимнего досуга смогут еще больше москвичей и гостей города.

Помимо катка и раздевалок, обустроены будут пункты проката и кафе, ограждения и пешеходный мост. Как будет украшен каток в честь юбилейного года, пока не сообщается. Ожидается, что работать он будет при любой погоде до 1 марта 2020 года.

По данным конкурсной документации, все работы, связанные с подготовкой к открытию катка, оцениваются в 247, 3 млн рублей.