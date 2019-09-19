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19.09.2019 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей ЦФО предупредили о резком понижении температуры

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителей Центрального федерального округа предупредили о грядущих заморозках. Температура воздуха на территории Костромской, Калужской и Смоленской областей опустится ночью до -3°C, в Ивановской и Владимирской областях - до -2 градусов, сообщают региональные управления МЧС.

Жители Костромской и Ивановской областей 19 сентября получили метеопредупреждение с сообщением о резком понижении температуры воздуха и грядущих заморозках. Во Владимирской области ожидается не только мороз, но и возможен мокрый снег.

Фото: iStock
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- По сведениям ивановского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, поступило штормовое предупреждение: в ночные и утренние часы 20-22 сентября по городу Иваново и местами по области ожидаются заморозки от 0°C до -2°C, - говорится в сообщении.

Жителям Костромской области с полудня 19 сентября поступают смс-рассылки от МЧС следующего содержания: "По данным Росгидромета ночью и утром 20-22 сентября местами по Костромской области ожидаются заморозки в воздухе до -3°C. Будьте внимательны и осторожны". Аналогичную информацию разместили в МЧС по Калужской области, где также в конце недели ожидаются ночные заморозки до мину 3 градусов.

Жителей Смоленской области также предупредили о заморозках в ночные и утренние часы 20 и 21 сентября. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов. В пятницу днем на территории региона ожидаются небольшие дожди и северо-западный ветер скоростью 6-11 метров в секунду.

В МЧС предупредили, что в связи с резким понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности, неправильной эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования.

Как уточнили в администрации Костромской области, в связи с понижением температуры воздуха власти приняли решение уже на этой неделе начать пуск тепла в социальные учреждения региона.

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