Из Приморья на родину выдворены восемь северокорейских рыбаков

В Приморье до пункта пропуска через госграницу были сопровождены граждане КНДР, нарушившие режим пребывания в Российской Федерации, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Речь идет о восьми рыбаках, виновных в нарушении правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ).

Ранее суд признал их виновными в совершении административного правонарушения. Решением суда каждому из них назначен штраф в две тысячи рублей. Нарушители были размещены в Центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по городу Артему, где дожидались выдворения на родину. Границу в сопровождении наших пограничников нарушители прошли через железнодорожный пункт пропуска Хасан.

При каких обстоятельствах были задержаны рыбаки, не уточняется.