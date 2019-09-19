В Хабаровске стартовал Фестиваль театров Дальнего Востока

В фестивале участвуют Амурский областной театр драмы (Благовещенск), Белый театр (Хабаровск), камерный театр "Триада" (Хабаровск), Камчатский театр драмы и комедии, Комсомольский-на-Амуре драматический театр, Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, Приморский краевой академический драматический театр им. М. Горького, Приморский краевой драматический театр молодежи, Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова, Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской, Театр юного зрителя (Хабаровск), Театр юного зрителя (Якутск), Хабаровский краевой театр драмы. Все они, как и драмтеатр из Республики Бурятия, представят спектакли на различных театральных площадках Хабаровска.

Фестиваль театров проводится в рамках государственной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которую в 2018 году инициировал Театр Наций.

- Дальний Восток занимает особое место в нашей стране не только в экономическом и политическом смысле, но и в культурном. В последние годы многое делалось для развития творческих коллективов региона, но нам кажется, что предстоит сделать еще больше, культурный "голод" жителей региона далеко не утолен. Важно и то, что у жителей Дальнего Востока есть четко сформулированный запрос на укрепление творческих связей в рамках единого культурного пространства России. С другой стороны, нужно лучше узнавать соседей - ведь страны этой части света богаты древнейшими культурными традициями, - считает художественный руководитель Государственного Театра Наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

По словам театроведа, члена художественного совета Фестиваля театров Дальнего Востока Анны Шавгаровой, театральный форум пройдет в формате смотра без призов и выбора лауреатов.

- Главная задача фестиваля - вписать Дальний Восток в театральный контекст страны, потому что дальневосточные театры не так часто становятся объектом профессиональной критики, редко бывают на российских фестивалях, - отметила она.

В соответствии с положением о Фестивале театров Дальнего Востока он будет проводиться ежегодно.