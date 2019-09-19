В Хабаровске стартовал Фестиваль театров Дальнего Востока

Новости

На Остоженке археологи нашли надгробную плиту XVIII века 11:44
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников 11:43
Президент банка "Прайм Финанс" задержан в Петербурге 11:43
В Канске при прокладке водопровода нашли старое захоронение 11:40
Путин поздравил ингушского борца с победой на чемпионате мира 11:40
В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта 11:36
"Дом-2" начнут снимать на новой площадке в апреле 2020 года 11:36
В Крыму взносы на капремонт в 2020 году не увеличатся 11:34
Актеру Павлу Устинову изменят меру пресечения 11:28
В Перми ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом 11:25
Дилерам Lada запретили продавать Largus 11:20
Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы 11:17
Главы МИД РФ и Германии обсудили урегулирование ситуации в Донбассе 11:07
Неаполитанский мастер рассказал, как выбрать настоящую пиццу 11:03
Honda CR-V обновился и получил очень экономичную версию 11:00
Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев 10:59
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией 10:55
Гигантский авиалайнер приземлился в Пулково 10:53
Пять легковушек столкнулись в Капотне 10:52
Промышленные предприятия Москвы открывают двери для гостей 10:47
В Минске стартовала международная конференция суда ЕАЭС 10:45
Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса 10:45
Избранный глава Республики Башкортостан вступил в должность 10:40
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США 10:37
Ученые сообщили о возможной опасности зубных имплантов 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 11:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Хабаровске стартовал Фестиваль театров Дальнего Востока

Текст: Татьяна Дмитракова
Спектаклем "Ричард III" Государственного русского драматического театр им. Н. А. Бестужева из Улан-Удэ открылся сегодня первый Фестиваль театров Дальнего Востока. Он будет проходить в Хабаровске с 19 по 26 сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В фестивале участвуют Амурский областной театр драмы (Благовещенск), Белый театр (Хабаровск), камерный театр "Триада" (Хабаровск), Камчатский театр драмы и комедии, Комсомольский-на-Амуре драматический театр, Магаданский государственный музыкальный и драматический театр, Приморский краевой академический драматический театр им. М. Горького, Приморский краевой драматический театр молодежи, Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова, Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской, Театр юного зрителя (Хабаровск), Театр юного зрителя (Якутск), Хабаровский краевой театр драмы. Все они, как и драмтеатр из Республики Бурятия, представят спектакли на различных театральных площадках Хабаровска.

Фото: Александр Автух
Звезды Большого театра выступят в регионах России

Фестиваль театров проводится в рамках государственной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которую в 2018 году инициировал Театр Наций.

- Дальний Восток занимает особое место в нашей стране не только в экономическом и политическом смысле, но и в культурном. В последние годы многое делалось для развития творческих коллективов региона, но нам кажется, что предстоит сделать еще больше, культурный "голод" жителей региона далеко не утолен. Важно и то, что у жителей Дальнего Востока есть четко сформулированный запрос на укрепление творческих связей в рамках единого культурного пространства России. С другой стороны, нужно лучше узнавать соседей - ведь страны этой части света богаты древнейшими культурными традициями, - считает художественный руководитель Государственного Театра Наций, народный артист РФ Евгений Миронов.

По словам театроведа, члена художественного совета Фестиваля театров Дальнего Востока Анны Шавгаровой, театральный форум пройдет в формате смотра без призов и выбора лауреатов.

- Главная задача фестиваля - вписать Дальний Восток в театральный контекст страны, потому что дальневосточные театры не так часто становятся объектом профессиональной критики, редко бывают на российских фестивалях, - отметила она.

В соответствии с положением о Фестивале театров Дальнего Востока он будет проводиться ежегодно.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область Магадан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе
В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ