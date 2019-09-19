В Якутии возбуждено дело о халатности при тушении пожара

В Якутии возбуждено уголовное дело о халатности при тушении природного пожара в Усть-Янском районе. Следствие считает, что меры по ликвидации очага были приняты преступно недостаточные.

Пожар в лесотундре в 20 километрах от села Уянди был обнаружен 13 августа. На тот момент горело всего 39 гектаров. Решениями улусной и республиканской правительственной комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС работы по тушению были приостановлены.

Уже на следующий день пожар разросся до 2,5 тысячи га, а к 21 августа площадь очага достигла 18,4 тысячи гектара.

- При этом по-прежнему решение о тушении пожара принято не было, - подчеркивает старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

В итоге сгорели и попадали 10 опор ЛЭП, ведущей в Уянди из райцентра. Еще 29 опор были повреждены. 14 августа село осталось без электричества. Восстановить электроснабжение населенного пункта энергетикам удалось лишь через 13 дней.

Как полагает следствие, резкое увеличение площади пожара обусловлено тем, что решение о приостановлении работ по его тушению было принято преждевременно, без учета многих факторов. Не учли даже то, что огонь приближался к населенному пункту и объектам экономики.