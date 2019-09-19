В Башкирии из-за ветра остались без света 36,6 тысячи человек

158 населенных пунктов Башкирии остались без электроснабжения из-за разбушевавшейся 19 сентября стихии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

По данным ведомства, отключения в электросетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях региона начались с пяти утра из-за шквалистого ветра, порывы которого в некоторых районах достигли 26 метров в секунду.

В пресс-службе АО "БЭСК" информацию об аварийных отключениях подачи электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий подтвердили и сообщили, что 139 бригад - а это 339 человек и 168 единиц техники - сейчас занимаются ликвидацией аварий.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии еще накануне сообщили о предстоящем ухудшении погоды. По их данным максимальные порывы ветра зафиксированы в юго-восточной части республики - до 22 метров в секунду. В итоге к часу дня по московскому времени сильный ветер снес 63 дерева, 10 рекламных щитов, одну автобусную остановку, а также несколько опор ЛЭП. От непогоды пострадали девять автомобилей. Больше всего разрушений в Уфе, Ишимбае, Стерлитамаке, Уфимском, Кармаскалинском и Белебеевском районах. Все силы МЧС находятся в режиме повышенной готовности.

Более 50 уфимцев обратились в Управление гражданской защиты Уфы с сообщением об угрозе и фактах падения деревьев, баннеров, заборов, столбов, а также об обрывах проводов. В первую очередь устраняются нарушения, которые несут угрозы жизни и здоровью людей, уточнили в управлении.

Между тем в социальных сетях появляются видео с последствиями разгула стихии. Так, в Ленинском районе Уфы видеокамеры зафиксировали, как мусорные баки наехали на припаркованные автомобили. А в Уфе на улице Менделеева, по сообщениям очевидцев, ветер закрутил башенный кран.