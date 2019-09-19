В Перми ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

Автомобиль ГАЗ-3302 под управлением 24-летнего водителя двигался по улице Братьев Игнатьевых и при перестроении не уступил дорогу автобусу, который двигался в попутном направлении.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса - восьмилетний ребенок и пенсионерка. Им назначено амбулаторное лечение.

В отношении виновника происшествия возбуждено административное расследование, по результатам которого инциденту будет дана правовая оценка.