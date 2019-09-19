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19.09.2019 14:26
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"Ростелеком" подписал два соглашения на форуме "Технопром" в Новосибирске

"Ростелеком" во второй день работы VII Международного форума технологического развития "Технопром" заключил два стратегически важных соглашения, касающихся цифрового развития различных отраслей. Документы были подписаны с акционерным обществом "Региональные энергетические сети" (АО "РЭС") и с федеральным государственным бюджетным учреждением "Аналитический центр Минсельхоза России" (ФГБУ "АЦ Минсельхоза России").
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Двухстороннее соглашение с АО "РЭС" подразумевает сотрудничество в части создания и внедрения инновационных IT-решений и систем связи на территории Новосибирской области, в частности, в сфере разработки автоматизированных систем сбора показаний счетчиков электроэнергии.

"В рамках соглашения компания "Ростелеком" как оператор связи будет выполнять работы по созданию действующего прототипа системы дистанционного сбора показаний с приборов учета электрической энергии, - пояснил директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком" Юрий Куприянов. - Это интеллектуальное решение позволит ресурсоснабжающей организации оперативно и в полном объеме получать необходимую информацию".

Соглашение о взаимодействии, подписанное с ФГБУ "АЦ Минсельхоза России", направлено на сотрудничество в области цифровизации агропромышленного комплекса, автоматизации предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям, а также содействия эффективному развитию сельского хозяйства.

"Развитие экосистемы цифровых сервисов в сельском хозяйстве -  актуальная задача для отрасли. В том числе потому, что внедрение умных технологий в агропромышленный комплекс позволит оптимизировать затраты сельхозпредприятий за счет появления автоматизированных систем контроля и управления производственными процессами", - считает Алексей Подрябинников, директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО "Ростелеком".

Международный форум технологического развития "Технопром" работает в Новосибирске с 2013 года, в этот раз он проходит с 18 по 20 сентября под лозунгом "Наука новой эры: технологии трансформации". Компания "Ростелеком" выступает официальным партнером мероприятия. В деловой программе запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500 спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также вопросам развития IT-инфраструктуры.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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