В Канске при прокладке водопровода нашли старое захоронение

В Канске при проведении земляных работ на улице Победы экскаваторщик обнаружил, что вместе с землей в ковше находятся человеческие черепа и кости.

Как сообщает на своей странице в соцсети местный телеканал, это произошло при прокладке водопровода в частном секторе города. Работы были прекращены, находки отправлены на медико-криминалистическую экспертизу.

Местных жителей произошедшее не удивило - они утверждают, что раньше, до 1920-х годов в этом районе была церковь и кладбище при ней. Так что старые захоронения здесь вскрывают нередко. После заключения экспертов о возрасте найденных останков будет принято решение - продолжать строительство водопровода по проекту или искать другой маршрут.