Ленобласть готовится к первому снегу

Первые осадки в виде снега и заморозки придут в Ленинградскую область уже 20 сентября. Минусовая температура охватит преимущественно восточную часть региона.

Столбик термометра может упасть ниже нуля также на юге Ленинградской области и на сопредельных территориях в Псковской и Новгородской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на главного метеоролога Санкт-Петербурга Александра Колесова.

Сообщения о первом снеге и грядущих заморозков до минус 4 градусов стали причиной перевода дорожных служб Ленинградской области в режим повышенной готовности. Для борьбы с гололедицей в 47 регионе выйдут до 300 единиц спецтехники, которые при необходимости обработают областные магистрали антигололедными реагентами.

На дорогах с высокой интенсивностью движения будут работать патрульные службы.