Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.09.2019,  
18:27
Текст:  Олег Корякин

В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ

Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать. Его слова приводит издание Breaking Defense.

Он заявил, что США готовы ответить на гипотетические "агрессивные действия" России, исходящие из стратегически расположенного полуэксклава.

"Мы постоянно тренируемся. Мы все время продумываем эти планы, и ... если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению", - заверил он. Как заявил Харригян, Калининград и его гарнизон могут стать одной из основных целей того, что в Пентагоне называют "многодоменными" операциями.

Фото: United States Goverment/ Wikimedia.org
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США

Впрочем, никаких подробностей генерал не изложил, ограничившись лишь пространными намеками и угрозами.

В статье говорится, что уникальное расположение Калининградской области между Польшей и Литвой в отдалении от остальной России делает ее передовой базой. Комплексы ПВО, оперативно-тактические и противокорабельные ракеты, базирующиеся там, могут угрожать значительной части НАТО.

Все это делает Калининград одной из самых приоритетных целей в случае войны, пишет автор статьи Сидни Фридберг-младший, комментируя заявления генерала.

Но вот скоординировать разрозненные силы стран-участниц НАТО - огромная проблема. Над этим, видимо, и работает Джеффри Харригян. По его мнению, сломать передовую оборону можно лишь за счет взаимодействия ВВС, ВМС, сухопутных войск, а также космических и кибернетических систем.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью" 18.09.2019
Авианосец США не явился на службу 17.09.2019
Как ЦРУ планировало использовать голубей в секретных операциях 16.09.2019
ракеты
В России сообщили о ракете с "недостижимой дальностью" действия 18.09.2019
Подводный гиперзвук: в США уверены, что "Циркон" превзойдет "Калибр" 17.09.2019
ПВО
Гиперзвук не долетит: новая система С-500 готова к массовому выпуску 16.09.2019
Асимметричный удар: что показала атака дронов на Саудовскую Аравию 16.09.2019