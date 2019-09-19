Новости

Опровергнута знаменитая теория Стивена Хокинга о черных дырах 15:30
В Башкирии из-за ветра остались без света 36,6 тысячи человек 15:07
Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана 15:05
FAW дразнит россиян обманчиво заманчивым ценником на новый седан 15:00
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов 14:59
Власти Крыма исключили заход кораблей НАТО в Азовское море 14:55
Во Франции разбился бельгийский истребитель 14:54
Жителей ЦФО предупредили о резком понижении температуры 14:52
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США 14:45
В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня 14:38
Ленобласть готовится к первому снегу 14:38
1700-летний щит германского вождя изменил историю живописи 14:35
Ford создаст два автомобиля на платформе Volkswagen 14:35
В Саранске трех болельщиков ЦСКА наказали за "фаер-шоу" на матче 14:29
В Мосгордуме сформированы 16 комиссий 14:26
В Петербурге определили проектировщиков для "коричневой" ветки метро 14:23
France Football учредил премию имени Льва Яшина 14:23
В Польше показали одно из четырех загадочных "сокровищ Кармина" 14:20
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение 14:18
Госдума одобрила кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты 14:10
В Азове произошла перестрелка 14:08
Кокорин прибыл в "Зенит" для прохождения медосмотра 14:06
Миллиардеру не понравился новый Land Rover Defender и он выпустит свой 14:05
Зампредседателя Мосгордумы избраны Николай Губенко и Степан Орлов 14:02
Хабиб Нурмагомедов назвал вид спорта номер один, и это не ММА 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники полиции объявили в федеральный розыск владельца перевернувшегося на Кубани в Черном море катамарана "Атолл". Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В Якутии возбуждено дело о халатности при тушении пожара

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению этого преступления владельца маломерного судна "Атолл" - Сергея Гончарова, что подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, а также результатами иных оперативно-розыскных мероприятий. 19 августа 2019 года при проведении следственных действий Гончаров покинул кабинет следователя Краснодарского СОТ ЮСУТ СК России и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Как ранее сообщалось, 5 июля 2019 года около 17.50 в районе поселка Джубга в ста метрах от берега перевернулся прогулочный катер. Судно оказалось серьезно перегружено - всего на борту находились 55 пассажиров при допустимой вместимости 12 мест. В результате ЧП погибли две туристки - 34-летняя жительница Белгорода и 42-летняя из Мордовии, остальные спаслись, никто из них не был госпитализирован.

Капитан катамарана был арестован - в ходе проверки выяснилось, что у него отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров. Кроме того, судно было переоборудовано, возможно, именно это и стало причиной трагедии в море.

Кстати

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЮФО, на вид подозреваемому 40-45 лет, волос короткий, лицо круглое, рост 175-180 сантиметров, особая примета - родинка на лобной части головы.

Правоохранители просят в случае установления личности  подозреваемого сообщить по телефонам: 8-918-173-73-25 - заместитель начальника Туапсинского линейного отдела полиции, 8-861-214-32-29 - дежурная часть УТ МВД России по ЮФО или по телефонам 02, 102 или 112.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
В Совфеде назвали лукавством заявление об утрате превосходства НАТО над Россией
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу