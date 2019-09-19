Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана

Сотрудники полиции объявили в федеральный розыск владельца перевернувшегося на Кубани в Черном море катамарана "Атолл". Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению этого преступления владельца маломерного судна "Атолл" - Сергея Гончарова, что подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, а также результатами иных оперативно-розыскных мероприятий. 19 августа 2019 года при проведении следственных действий Гончаров покинул кабинет следователя Краснодарского СОТ ЮСУТ СК России и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Как ранее сообщалось, 5 июля 2019 года около 17.50 в районе поселка Джубга в ста метрах от берега перевернулся прогулочный катер. Судно оказалось серьезно перегружено - всего на борту находились 55 пассажиров при допустимой вместимости 12 мест. В результате ЧП погибли две туристки - 34-летняя жительница Белгорода и 42-летняя из Мордовии, остальные спаслись, никто из них не был госпитализирован.

Капитан катамарана был арестован - в ходе проверки выяснилось, что у него отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров. Кроме того, судно было переоборудовано, возможно, именно это и стало причиной трагедии в море.

Кстати

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по ЮФО, на вид подозреваемому 40-45 лет, волос короткий, лицо круглое, рост 175-180 сантиметров, особая примета - родинка на лобной части головы.

Правоохранители просят в случае установления личности подозреваемого сообщить по телефонам: 8-918-173-73-25 - заместитель начальника Туапсинского линейного отдела полиции, 8-861-214-32-29 - дежурная часть УТ МВД России по ЮФО или по телефонам 02, 102 или 112.