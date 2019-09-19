В Ростове ребенка придавило рухнувшим деревом

Новости

В Югре задержали трех подозреваемых в связях с террористами 13:38
"Зоошеринг": Сибирячка "обскакала" пробки на верблюде и прославилась 13:36
Зятя испанского короля отпустили из тюрьмы на волонтерские работы 13:35
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов и сделали селфи 13:28
Боксер Костя Цзю решил написать кандидатскую диссертацию в УрФУ 13:25
Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства 13:18
Стало известно, когда выпадет первый снег в Москве 13:18
Володин предостерег ПАСЕ от излишней политизации докладов 13:10
В калининградской поликлинике появились талоны "Просто спросить" 13:03
Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика 13:02
Видео: В Новой Зеландии веганы заблокировали продажу мяса в супермаркете 12:59
Завершена отливка главной статуи Ржевского мемориала 12:56
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 12:56
Ученые назвали причины социального расслоения общества 7000 лет назад 12:56
Гипертоникам рассказали об опасности барической "пилы" в Москве 12:56
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу 12:51
Видео: В районе Крымского моста шторм вынес баржу на мель 12:45
Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА 12:44
В сургутском отделе полиции умер наркоман 12:43
В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии 12:37
Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме 12:34
Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года поступил в продажу 12:20
Под Ивановом завели дело после гибели ребенка в ДТП 12:15
Болельщики "Реала" потребовали отставки Зидана после поражения от "ПСЖ" 12:13
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове ребенка придавило рухнувшим деревом

Текст: Лариса Ионова

Ростовские следователи устанавливают обстоятельства ЧП, произошедшего во время штормового ветра в среду.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Кто должен отвечать, если на машину во дворе упало дерево

На улице Криворожской упавшее дерево придавило 10-летнюю девочку. С травмами она была госпитализирована в больницу. Ей оказывается медицинская помощь.

Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств случившегося, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем

Вечером 18 сентября ветер повалил более 90 деревьев в Ростове-на-Дону. Под ними оказались также несколько машин, в ряде районов города было нарушено электроснабжение ряд домов обесточены из-за обрыва проводов. Спасатели и технические службы устраняют последствия непогоды.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины