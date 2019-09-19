В Ростове ребенка придавило рухнувшим деревом

Ростовские следователи устанавливают обстоятельства ЧП, произошедшего во время штормового ветра в среду.

На улице Криворожской упавшее дерево придавило 10-летнюю девочку. С травмами она была госпитализирована в больницу. Ей оказывается медицинская помощь.

Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств случившегося, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем

Вечером 18 сентября ветер повалил более 90 деревьев в Ростове-на-Дону. Под ними оказались также несколько машин, в ряде районов города было нарушено электроснабжение ряд домов обесточены из-за обрыва проводов. Спасатели и технические службы устраняют последствия непогоды.