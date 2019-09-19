На Южном Урале 7 400 человек остались без электричества из-за аварии

В Челябинской области произошло техническое нарушение в работе энергооборудования "Челябэнерго" после сильных ливней и ветра. Без электричества остались 7 400 жителей Курчатовского района.

Повреждены две высоковольтные линии с напряжением 110 киловольт "Челябинская ТЭЦ-4-Шагол" и "Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная". Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.

Место повреждения обнаружено, ведутся ремонтные работы, в которых задействовано четыре бригады, работают два резервных источника снабжения электроэнергией. В энергокомпании введен особый режим работы.

Специалисты частично уже восстановили подачу электроснабжения. Без "света" остаются 4 500 человек.

Отметим, спасатели объявили штормовое предупреждение в Челябинской и Свердловской областях. На Южном Урале 19 и 20 сентября прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 23-28 метров секунду. На Среднем Урале 19 сентября ожидаются сильные ливни и грозы.