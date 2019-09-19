В Серове пять человек пострадали, выбираясь из горящего дома

В Серове ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме на восемь квартир. Сообщение об инциденте поступило в 4:51 местного времени, говорится в оперативной сводке МЧС по Свердловской области.

Спасатели полагают, что пожар начался на лестничной клетке, после чего распространился по деревянным конструкциям на квартиры и кровлю дома. Огонь повредил утварь в четырех квартирах, лестничный марш и кровлю. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На борьбу с пламенем ушло полчаса. При тушении задействовали пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

До прибытия спасателей самостоятельно выбрались из дома 26 человек, в том числе четверо детей. Из-за огня и сильного задымления они нее могли выйти через дверь в подъезде, поэтому выбирались через окна квартир. Пятеро, из них трое детей, в процессе получили ушибы и порезы, им помогли медики, и обращение в больницу не потребовалось.

Уточнено, что жители пострадавших квартир попросили приюта у родственников. Причины пожара выясняют пожарные дознаватели.