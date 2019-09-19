В сургутском отделе полиции умер наркоман

В полиции Сургута проводится служебная проверка из-за смерти мужчины. Он состоял на учете из-за злоупотребления наркотиками и алкоголем.

- В понедельник вечером в третий отдел полиции Сургута доставили гражданина 1971 года рождения за нарушение статьи об употреблении наркотиков (статья 6.9 КоАП РФ). От медицинского освидетельствования он отказался и был помещен в специальное помещение для задержанных для того, чтобы он протрезвел, - рассказала "РГ" начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Утром, когда мужчину должны были привести в суд, сотрудники полиции обнаружили, что нарушитель не подает признаков жизни.

Как отметила Абмайкина, за 2018 и 2019 годы человек 17 раз привлекался за нарушение антиалкогольного законодательства. Чаще всего за появление в нетрезвом виде и за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Проводится служебная проверка.