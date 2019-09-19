Новости

Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации 15:43
На Ставрополье могут создать систему фиксации хамства в больницах 15:43
СК возбудил дело о связях жителей ХМАО с террористами "ИГ" 15:43
На улицах Петербурга появятся "умные фонари" 15:40
Почему банки блокируют карты и что в этом случае делать 15:37
Опровергнута знаменитая теория Стивена Хокинга о черных дырах 15:30
В Башкирии из-за ветра остались без света 36,6 тысячи человек 15:07
Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана 15:05
FAW дразнит россиян обманчиво заманчивым ценником на новый седан 15:00
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов 14:59
Власти Крыма исключили заход кораблей НАТО в Азовское море 14:55
Во Франции разбился бельгийский истребитель 14:54
Жителей ЦФО предупредили о резком понижении температуры 14:52
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США 14:45
В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня 14:38
Ленобласть готовится к первому снегу 14:38
1700-летний щит германского вождя изменил историю живописи 14:35
Ford создаст два автомобиля на платформе Volkswagen 14:35
В Саранске трех болельщиков ЦСКА наказали за "фаер-шоу" на матче 14:29
В Мосгордуме сформированы 16 комиссий 14:26
В Петербурге определили проектировщиков для "коричневой" ветки метро 14:23
France Football учредил премию имени Льва Яшина 14:23
В Польше показали одно из четырех загадочных "сокровищ Кармина" 14:20
На поверхности кометы Чурюмова-Герасименко зафиксировано движение 14:18
Госдума одобрила кандидатуры на посты аудиторов Счетной палаты 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 14:35
Рубрика: Культура

1700-летний щит германского вождя изменил историю живописи

Текст: Денис Передельский
Фото: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Alamy Фото: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Alamy
Фото: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Alamy

Реставраторы из краеведческого музея в городе Галле обнаружили элементы краски на поверхности деревянного щита, найденного в княжеской 1700-летней гробнице близ Магдебурга, что сразу сделало этот артефакт самым старым в Германии образцом живописи на панели.

Об открытии сообщает The Art Newspaper. Деревянный щит был обнаружен в гробнице, которая, как считают археологи, принадлежала вождю одного из германских племен. Он был похоронен в роскошной усыпальнице около 1700 лет назад.

Фото: T. Levy/American Friends of Tel Aviv University
В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии

В ходе реставрационных работ на поверхности щита были обнаружены следы краски. Исследователи считают, что щит был украшен изображением, а не просто выкрашен в какой-то цвет. Впрочем, по сохранившимся фрагментам определить, что на нем было изображено, не удалось.

Реставратор Кристиан-Генрих Вундерлих из музея в Галле рассказал, что поверхность щита была подготовлена с помощью мела и извести для создания гладкой поверхности. Затем на него нанесли слои краски.

Микроскопический анализ позволил определить, что древний художник использовал пигмент, известный как "египетский синий". Он был распространен в Римской Империи.

"Эти пигменты не были дешевыми и, вероятно, были импортированы из Рима, - считает Вундерлих. - Щит, размер которого в поперечнике составлял около 1,3 метра, был украшен с обеих сторон".

Ученые установили, что вождь умер в возрасте около 30 лет. Идентифицировать его личность исследователи не смогли. Рядом со щитом археологи обнаружили золотое кольцо и брошь, серебряные пояса, шпоры, нож, монеты и наконечники стрел, бокалы для питья, бронзовый сосуд для вина и бронзовый же табурет.

Многие из этих предметов имеют римское происхождение. Возможно, германские воины получили их либо как оплату за свои услуги в качестве наемников, либо добыли в набегах.

Серебряная пряжка щита имеет сходство с аналогичными находками, сделанными в Скандинавии. Это говорит о том, что связи с народами Северной Европы у этого германского вождя могли быть очень тесными.

Воссоздан облик 7400-летней "Кальпеи"
В Польше показали одно из четырех загадочных "сокровищ Кармина"
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия
В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов