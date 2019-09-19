1700-летний щит германского вождя изменил историю живописи

Реставраторы из краеведческого музея в городе Галле обнаружили элементы краски на поверхности деревянного щита, найденного в княжеской 1700-летней гробнице близ Магдебурга, что сразу сделало этот артефакт самым старым в Германии образцом живописи на панели.

Об открытии сообщает The Art Newspaper. Деревянный щит был обнаружен в гробнице, которая, как считают археологи, принадлежала вождю одного из германских племен. Он был похоронен в роскошной усыпальнице около 1700 лет назад.

В ходе реставрационных работ на поверхности щита были обнаружены следы краски. Исследователи считают, что щит был украшен изображением, а не просто выкрашен в какой-то цвет. Впрочем, по сохранившимся фрагментам определить, что на нем было изображено, не удалось.

Реставратор Кристиан-Генрих Вундерлих из музея в Галле рассказал, что поверхность щита была подготовлена с помощью мела и извести для создания гладкой поверхности. Затем на него нанесли слои краски.

Микроскопический анализ позволил определить, что древний художник использовал пигмент, известный как "египетский синий". Он был распространен в Римской Империи.

"Эти пигменты не были дешевыми и, вероятно, были импортированы из Рима, - считает Вундерлих. - Щит, размер которого в поперечнике составлял около 1,3 метра, был украшен с обеих сторон".

Ученые установили, что вождь умер в возрасте около 30 лет. Идентифицировать его личность исследователи не смогли. Рядом со щитом археологи обнаружили золотое кольцо и брошь, серебряные пояса, шпоры, нож, монеты и наконечники стрел, бокалы для питья, бронзовый сосуд для вина и бронзовый же табурет.

Многие из этих предметов имеют римское происхождение. Возможно, германские воины получили их либо как оплату за свои услуги в качестве наемников, либо добыли в набегах.

Серебряная пряжка щита имеет сходство с аналогичными находками, сделанными в Скандинавии. Это говорит о том, что связи с народами Северной Европы у этого германского вождя могли быть очень тесными.