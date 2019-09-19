По последним данным, колоректальный рак, то есть рак толстой кишки, и за рубежом, и в нашей стране занимает второе место среди онкологических недугов. Ранее эта локализация опухоли в лидерах не числилась. Что же происходит? И главное, что же делать, чтобы напасть остановить? Об этом говорим с членом-корреспондентом РАН, главным колопроктологом Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, руководителем Государственного научного центра колопроктологии имени Александра Рыжих Юрием Шелыгиным.
Юрий Анатольевич! Только что побывала в новом корпусе вашего центра. Здесь даже палаты необычные. Все мыслимые современные удобства, специальные устройства для обработки рук, следящая аппаратура… А основное достоинство новосела - уникальное диагностическое оборудование. Если я правильно поняла, оно не только для диагностики?
Юрий Шелыгин: Не только. В эндоскопическом отделении эндоскопы последнего поколения. Что это значит? Это возможность совершенно иной диагностики заболеваний толстой кишки. Во многих случаях теперь не требуется брать у пациента образцы подозрительной ткани для проведения гистологического исследования. Новая аппаратура позволяет визуально определить структуру опухоли. Но самое главное: с ее помощью можно полностью удалять опухоль больших размеров, не повреждая здоровые ткани. Исключается необходимость удаления части кишки. О том, как это важно для сохранения качества жизни, говорить не приходится.
У вас же еще и совершенно уникальная лаборатория патоморфологических исследований?
Юрий Шелыгин: Подобных в стране пока нет. Хотя их необходимость очевидна. Особенно для успешного выполнения национальной программы "Онкология".
Так все-таки почему, Юрий Анатольевич, онконедуги стали так распространены? Что мы такое делаем с собой, что все чаще попадаем в зону риска?
Юрий Шелыгин: Это не мы делаем. Это с нами делают. Это прежде всего широкое использование в животноводстве антибиотиков и гормонов. А современное сельское хозяйство без этого немыслимо.
Когда-то давно, когда гормоны только заявляли о себе, беседу с ведущим гинекологом страны академиком Ириной Мануйловой я так и назвала "Гормоны - источник жизни". Выходит, это ошибка? И никакой они не источник никакой жизни?
Юрий Шелыгин: Без гормонов жизни нет. Но… Если их используют для увеличения веса выращиваемых животных, то они становятся опасными для нас с вами. Подобное касается и применения антибиотиков. Без антибиотиков многие тяжелейшие заболевания не лечатся. Но… Если антибиотики поступают в наш организм вместе с пищевыми продуктами, то они катастрофически воздействуют на нас. В кишечнике уменьшается количество полезных микроорганизмов, участвующих в процессе пищеварения. И как следствие: развиваются доброкачественные и злокачественные заболевания. И чем старше человек, тем чаще это происходит.
О вреде применения гормонов, антибиотиков в сельском хозяйстве, в животноводстве теперь практически все знают. Но ситуация не меняется и, судя по всему, не изменится в ближайшее время. Что делать?
Юрий Шелыгин: Ответ банальный! Надо, начиная с пятидесяти лет, каждый год проходить обследование у колопроктолога.
Пожелание хорошее. Но вы, главный колопроктолог России, отлично знаете, насколько повсеместно неблагополучно с узкими специалистами. Колопроктологами в том числе. Как быть?
Юрий Шелыгин: Ситуация все-таки меняется. Во всех регионах России появились специализированные колопроктологические отделения, достаточное количество амбулаторных приемов. Кроме того, частные клиники, которых немало, тоже оказывают подобную помощь.
Однако запущенных случаев различных заболеваний кишечника не становится меньше.
Юрий Шелыгин: Не могу с этим согласиться. Например, в последние годы рак толстой кишки стал чаще выявляться на ранних стадиях. В наш центр каждый месяц поступает не менее 70 пациентов с ранними стадиям рака толстой кишки. В Москве каждый год раком толстой кишки заболевает более 5 тысяч человек. Среди них около четверти с заболеванием в запущенной стадии. Пять лет назад таких было более половины.
Тех, кто с запущенной стадией, спасти проблематично?
Юрий Шелыгин: Это не факт! Ныне появились эффективные противоопухолевые препараты. Совсем иная техника хирургического лечения. Все больше случаев успешного лечения тех, у кого обширное метастазирование опухоли.
В не столь отдаленные от нас времена пациент, у которого метастазы поразили брюшину, не имел никаких шансов. Ему отказывали в хирургическом лечении. Все, как правило, сводилось к симптоматическому лечению или обезболиванию. Теперь у него есть шанс?
Юрий Шелыгин: Есть. Более того, если раньше операции на толстой кишке проводились открытым способом через разрезы передней брюшной стенки, то теперь преимущественно с помощью лапароскопии или внутрипросветно. То есть эти операции ушли из разряда калечащих. Пациент возвращается к нормальной жизни.
Шанс повсеместный? Или только для москвичей и тех, кто от нее в так называемой шаговой доступности?
Юрий Шелыгин: Не удивляйтесь, но скажу: подобная помощь повсеместно невозможна. Она должна оказываться только в специализированных центрах, как правило, федерального подчинения.
Скажем, человек заболел в небольшой деревне Самарской области. Как ему узнать, что с ним? А узнав о диагнозе, куда отправиться на лечение? Будет ли это лечение проведено в рамках программы ОМС? Или пациенту придется платить из своего кармана? Есть ли у него шанс на получение современной помощи?
Юрий Шелыгин: Такой больной должен обратиться к врачу в своем регионе. И если там нет возможности для лечения, то его направляют в учреждение, подобное нашему. У нас в клинике пациенты из всех регионов России. Их до 70 процентов. Оплата идет по системе ОМС.
А где до момента госпитализации живет пациент из глубинки? Как быть тем, кто его сопровождает?
Юрий Шелыгин: С сопровождающими проблема повсеместно не решена. А сам пациент, как правило, приезжает в тот день, когда ему, согласно договоренности, уже можно госпитализироваться.
Как попасть в ваш центр? Кто дает направление? Как его получить?
Юрий Шелыгин: Существующая система направления на госпитализацию в федеральные центры требует совершенствования. Сейчас, прежде чем попасть в наш центр, пациент должен получить направление в медицинском учреждении по месту жительства. А это не всегда просто.
Никогда не наступит день полного исчезновения опухолевых заболеваний. Это нереально. Но Реально избавление от них с помощью ранней диагностики, эффективного лечения. А это предполагает своевременное обращение к специалистам. Но как понять человеку, не достигшему возраста, когда обращение к врачу предусмотрено диспансеризацией, что пора к врачу? Назовите предвестники кишечной беды.
Юрий Шелыгин: Есть два основных симптома: нарушение работы стула в виде поносов или запоров или выделение крови. Подобное произошло? Бегите к специалисту! Не откладывая, не занимаясь самолечением.
Шелыгин Юрий Анатольевич, член-корреспондент РАН. Родился 29 апреля 1951 года. Окончил Первый Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова. Автор 500 исследований в области колопроктологии. Основное направление исследований и практической работы - заболевания толстой кишки. Жена Ирина Анатольевна - врач-эндокринолог. Дочь Анна - преподаватель английского языка.
Кстати
Научный центр колопроктологии - из числа старожилов московской службы здоровья. Он заявил о себе еще в 1965 году. Местом его дислокации стала 67-я московская больница на тогдашней почти окраине столицы - улице Саляма Адиля. Это был тот случай, который доказывал: главное в службе здоровья - кадры. Именно потому, что они в 67-й тогда были, и появился центр. Здесь трудился всемирно известный проктолог Александр Наумович Рыжих и команда его удивительных коллег. Они - создатели в нашей стране этой службы. Повезло еще и с тем, что тогдашний главный врач 67-й Полина Петрушко всячески поддерживала это направление. И сделала все, чтобы из подразделения обычной городской больницы вырос научно- исследовательский центр национального масштаба. Ныне всемирно известный. В 1970 году центр отпочковался от 67-й, обрел свое здание. А теперь тут введен в строй новый корпус.