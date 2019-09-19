Следственный комитет анонсировал запуск специального проекта "По следу"

СК России запускает специальный проект. Он посвящен работе криминалистической службы, которая в этом году отмечает 65-летие.

В Следственном комитете говорят, что профессия следователя-криминалиста связана с исследованием закономерностей механизма возникновения следов преступления. И напоминают, что не бывает таких преступлений, которые не оставили бы следов. Привлечение криминалистов к осмотру места происшествия в совокупности с использованием высокотехнологичной специальной техники позволяет обнаруживать и фиксировать мельчайшие детали, которые могут быть даже не заметны человеческому глазу. В дальнейшем анализ таких следов в ходе генетических, баллистистических, химических и многих других экспертиз помогает раскрывать тысячи самых разных преступлений, совершенных даже много лет назад.

О том, как следователи и криминалисты идут по следу преступника, СКР предлагает посмотреть серию сюжетов на канале Следственного комитета в YouTube. Там обещают уникальные истории сотрудников Следственного комитета со всей России.