Ученые назвали причины социального расслоения общества 7000 лет назад

Ученые из Института Санта-Фе и Оксфордского университета представили новое исследование, доказывающее, что социальному расслоению общества около 7000 лет назад поспособствовало внедрение в сельское хозяйство "роботов позднего неолита".

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а краткий отчет о работе представлен на сайте института. Авторы отмечают, что первые признаки разделения общества на имущих и неимущих начали прослеживаться по всей Евразии около 7000 лет назад.

Они установили, что стремительный всплеск доисторического социального неравенства имеет сугубо экономические причины. Именно в тот период времени человеческие общества начали активно переходить от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

Однако, по мнению исследователей, не сельское хозяйство само по себе привело к существенному неравенству в богатстве, а его трансформация. Она сделала землю более ценной, а труд человека, наоборот, обесценился.

"Запряженные волами плуги были роботами позднего неолита, - объясняет соавтор работы Сэмюэл Боулз, экономист из Института Санта-Фе. - Быки были формой трудосберегающей технологии, которая привела к отделению богатства от труда. Эффект был таким же, как и сегодня: начало расти экономическое неравенство между теми, кто владел "роботами", и теми, кого "роботы" вытеснили с рабочих мест".

Исследователи представили новые статистические данные анализа имущественного неравенства в различных обществах, в разных регионах и в разные исторические отрезки времени.

При этом были использованы результаты исследований 150 археологических памятников. Анализ выявил резкое увеличение неравенства в Евразии примерно с 4000 года до н. э., то есть через несколько тысячелетий после появления сельского хозяйства.

"Удивление здесь вызывает не то, что неравенство появилось так поздно, а то, что оно оставалось на очень низком уровне в течение такого длительного времени", - говорит ведущий автор работы профессор Эми Богард, археолог из Оксфордского университета.