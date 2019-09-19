Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме

Adult film star Jessica Jaymes has passed away at the age of 43. https://t.co/OERDZ5jfdn — Twitter Moments (@TwitterMoments) 18 сентября 2019 г.

Актриса и модель Джессика Джеймс умерла на 44-м году жизни.

Как передает TMZ, бездыханное тело артистки обнаружил в ее доме в долине Сан-Фернандо (Калифорния) друг, приехавший проверить Джеймс после того, как она перестала выходить на связь.

Вызванным на место инцидента экстренным службам оставалось лишь констатировать смерть Джессики от остановки сердца.

Официальная причина кончины титулованной актрисы "кино для взрослых" пока не названа - проходит расследование, которым занимается окружной офис коронера Лос-Анджелеса

При этом уточняется, что Джессика страдала от судорог и в ее доме были найдены соответствующие рецептурные препараты.

Коллеги покойной скорбят в соцсетях.

Актриса родилась в Анкоридже, Аляска. У нее чешские и французские корни. Закончив колледж, некоторое время работала в школе учительницей средних классов.

В начале нулевых дебютировала на экранах в эротике, в 2005-м переключившись на фильмы "поострее". Кроме того, появлялась и в "обычной" продукции. Например, в сериале "Косяки". Правда - вновь в своем амплуа, во всей красе.