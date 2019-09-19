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Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев

Новости
    19.09.2019, 10:59
Текст:   Олег Усков

Во вторник, 17 сентября, скончался бывший барабанщик культовой группы "Центр" Александр Васильев. Об этом на своей Facebook-странице сообщил музыкант и актер Гарик Сукачев.

"Не стало Александра Васильева - замечательного музыканта, бывшего барабанщика группы "Центр", мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", - написал Гарик. Выражая соболезнования.

Смерть Васильева подтвердила и его бывшая жена, американская певица Джоанна Стингрей, разместив в Facebook некролог.

"С тяжелым сердцем и большой грустью должна сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом", - написала артистка

Проект Василия Шумова "Центр" был образован в Москве в конце семидесятых и на первых порах назывался "777". Дебютный альбом вышел в 1982-м.

В разное время с группой сотрудничали Валерий Виноградов, Евгений Головин, Александр Скляр, Алексей Борисов, Иван Соколовский, Игорь Лень.

Васильев играл в группе с середины восьмидесятых до начала девяностых.

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