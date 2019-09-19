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19.09.2019 07:09
Рубрика: Общество

В семьях 18 процентов россиян больше одного автомобиля

Сегодня автомобиль есть у 67% граждан России (у 33% машины нет). Эта цифра на 20 пунктов выше результатов 2014 года. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Фото: iStock
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У 49% граждан в семье лишь одно транспортное средство, а о нескольких машинах заявили 18% опрошенных. Отмечается, что в российских семьях чаще управляют автомобилем мужчины - 78%. Основная доля автолюбителей - это граждане в возрасте от 25 до 44 лет, пишет РИА Новости.

Опрос также показал, что 70% россиян, у которых есть машина, пользуются ею ежедневно. При этом в Москве и Санкт-Петербурге каждый день садятся за руль лишь 55% водителей. Выяснилось также, что каждый пятый гражданин ездит за рулем несколько раз в неделю, 6% - лишь несколько раз в месяц и 3% - один раз в месяц и реже.

Опрос был проведен методом телефонного интервью 17 сентября. Он охватил 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Общество Наука и образование ВЦИОМ
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