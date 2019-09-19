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19.09.2019 18:20
Проект: Пресс-релизы

В ТПП обсудили тему эффективности цифровизации на производстве

12 сентября 2019 г. состоялась совместная стратегическая сессия Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики и Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России на тему: "Производственные технологии: методы и стимулы в условиях импортозамещения".

На сессии обсуждались вопросы, касающиеся государственной поддержки стандартизации методов оценки эффективности внедрения на производстве современных цифровых платформ, автоматизации и цифровой трансформации бизнеса в целом.

Модератором сессии выступил заместитель председателя Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Сергей Безделов, который в своем вступительном слове отметил потребность в стандартах организации и планирования, а так же необходимость внедрения на предприятиях отечественного программного обеспечения и развития инноваций на производствах для обеспечения роста отечественной экономики.

Председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев выступил с докладом на тему: "Цифра на производстве: о смыслах, пользе и стимулах", в котором он рассказал о том, что цифровая экономика - приоритетное направление развития государства и экономики. Программе "Цифровая экономика" уже два года, тем не менее, цифровизация производства, как направление, не попало в эту программу. В мае текущего года были приняты дорожные карты по развитию "сквозных" цифровых технологий. В какой-то мере они стимулируют повышение производительности труда на уже существующих производственных предприятиях. Николай Комлев рассказал о деятельности Совета в направлении поддержки цифровой трансформации различных секторов экономики - сельского хозяйства, промышленности, торговли. Он отметил, что ключевыми условиями цифровизации являются кадры, технологии, стандарты мирового уровня.

С докладом по вопросу "Разработки программ поддержки внедрения цифровых двойников в промышленности для повышения производительности труда" выступил руководитель направления цифровой трансформации, департамента производительности и эффективности, Минэкономразвития РФ - Иван Костин. Дефис не нужен.

По вопросу потребности в стандартах организации и планирования производства" в дискуссии приняли участие: Куприков Никита, Советник ректора ФГАОУ ДПО "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" Росстандарт, Председатель Технического комитета по стандартизации.

По вопросу "Автоматизации и цифровой трансформации как главного стимула увеличения производительности" выступил: руководитель проектов Управления цифровой трансформации АО "Вертолеты России" Антон Ткачев. Он подтвердил потребность стандартизации внедрения систем производственного планирования в промышленном секторе и отметил, что цифровые технологии кардинально меняют способы создания ценности в экономике. Автоматизация, киберфизические устройства, техника интернета вещей изменяют не только конкуренцию, но и саму природу промышленного предприятия, его работу и организацию.

По итогу стратегической сессии в рамках живой дискуссии была выявлена потребность стандартизации для возможности унификации решений и урегулированию взаимоотношений вендора с подрядчиком в рамках ожидаемых эффектов внедрения. Так же было отмечено, что отечественные ПО в некоторых секторах уже свободно конкурируют с западными, но для того, чтобы достигнуть более ощутимого результата, необходимы значительные инвестиции в разработку. По вопросу методики оценки эффектов была достигнута договоренность в проработки вопроса методики совместно со Сколковским подразделением Минпромторга России, с помощью которого возможно будет поднять ее на значимый уровень с возможностью возврата денежных средств, потраченных на проделанную работу.

Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике

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